22 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu.

Sivas'ta 22 yaşındaki genç evinde ölü olarak bulundu.



Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gece saat 03: 00 sularında fark edildi. Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, yakınları 22 yaşında ki A.Ç'den haber alamayınca kaldığı eve gittiler. Eve giren yakınları A.Ç'nin cansız hareket etmediği ve kendilerine tepki vermediğini gördüler. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri gencin hayatta olmadığını tespit etti. Hayatını kaybeden A.Ç'nin yanında uyuşturucu madde bulunduğu iddia edildi. A.Ç'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS