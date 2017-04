Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özet, Türkiye'de her yıl 165 bin kanser vakası görüldüğünü ve 80 bin kişinin kansere bağlı ölümlerden kaybedildiğini bildirdi.



Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ve Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği iş birliğinde Belek Turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen "22. Ulusal Kanser Kongresi"yle ilgili basın toplantısı düzenlendi.



Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özet, dünyada ve Türkiye'de kanserin artan hastalık yükü nedeniyle en önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını söyledi.



"Türkiye'de her yıl 165 bin kanser vakası görülmekte ve 80 bin kişiyi kansere bağlı ölümlerden kaybetmekteyiz." diyen Prof. Dr. Özet, kanser tarama, tanı ve tedavisine bağlı harcamaların yıllar içinde arttığını ifade etti.



Özet, sadece kanserin ilaçla tedavisine yılda 2,5-3 milyar lira harcanırken, yeni ilaçlar ve immünoterapi uygulamalarıyla bu harcamanın birkaç kat artacağının tahmin edildiğini vurguladı.



Kemoterapi öldürüyor iddiası



Özet, "Kemoterapi öldürüyor" şeklindeki yayınların toplumda büyük sorun oluşturduğunu söyledi. Bu durumun hastalarını hayatta tutuma şansı olanlar açısından negatif bir etki oluşturduğunu belirten Özet, "Kemoterapi kabul edilebilir toksiteyle hastaların tedavisinde kullanılan tedavi yöntemidir. Bu tip yayınların mümkün olduğunca kontrollü şekilde yapılması gerekir. Kemoterapinin zaman zaman yan etkileri ortaya çıkıyor, biliyoruz. Tıbbi onkologlar olarak bu tedavinin eğitimini alıyoruz, bunlara uygun şekilde mücadele ederek en uygun şekilde hastalarımıza uyguluyoruz." dedi.



Prof. Dr. Özet, genetiği değiştirilmiş organizmalı (GDO) ürünlerle ilgili Türkiye'de sık sık tartışmalar yaşandığını anımsatarak, Türkiye'de GDO'lu ürünlerin insanların tükettiği besinlerde kullanılmadığını, o açıdan GDO'nun ülkemiz için tehlike arz etmediğini söyledi.



"Ekmekle ilgili sorunumuz yok"



Ekmeğin zararlı olduğu yönünde söylemlere de açıklama getiren Özet, "Toplum olarak belirli bir gelire sahibiz. Ekmekle beslenen bir grubuz. Ekmeği çok zararlı olarak topluma sunmak oldukça yanlış. Ama ekmeği kontrollü olarak tüketmemiz gerekir. Ekmekle ilgili bir sorunumuz yok." dedi.



Türkiye'nin tarımsal sanayi alanında en önemli üretimlerinden birinin beyaz et olduğunu ve 5 milyar dolarlık bir ihracat potansiyeline sahip olunduğunu anlatan Prof. Dr. Özet, tavuk etinin kanser yaptığı şeklindeki yayınlarla kendi ayağımıza sıktığımızı söyledi.



"Şu ana kadar üretilmiş tavukların kanser oluşturduğuna dair bir yayın yok." diyen Özet, ucuz bir protein kaynağı olması nedeniyle tavuğun tüketilmesini önerdiklerini belirtti.



"Tarama programları çok sayıda kanserin teşhisinin yolunu açtı"



İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Sağlam da hızla ilerleyen radyasyon onkolojisinin neredeyse tüm kanser tiplerinin tedavisinde önemli katkılar sağladığını anlattı.



Son kanser istatistiklerine göre sigara içme oranında düşmeler gözlense de erkeklerde görülen en sık kanserin akciğer bölgesi kanserleri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sağlam, "Sigara içen bireylere uygulanmaya başlayan tarama programları, erken evrede çok sayıda kanserin teşhis edilebilmesinin yolunu açmıştır." diye konuştu.



Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş ise kanserle mücadelenin doğumla başladığının altını çizerek, kanseri önlemenin tedavi etmekten daha kolay olduğunu vurguladı.



Sigara içme, egzersiz yap, alkol alma, tuzu azalt...



Prof. Dr. Gümüş, yapılan farklı çalışmaların, sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak, beslenmeye dikkat etmek, yeterli egzersiz yapmak, alkol almamak, kansere neden olabilecek virüslere karşı uygun tedbirler almak ve tuz alımını kısıtlanmanın kanser riskini yüzde 76 oranında azalttığını gösterdiğini anlattı.



23 Nisan'da sona erecek kongreye, doktor, hemşire, teknisyen, psikolog gibi mesleklerden bin 750 uzmanın katıldığı bildirildi.