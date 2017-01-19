22 uçurtma müzesinden biri Üsküdar'da.

Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi "Çocuk Dostu Müzedir"

2008 Yılında Kültür Bakanlığının başlattığı "Çocuk dostu müze projesi"ne uygun konseptiyle, Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi çocukların ziyaret edebileceği en ideal müzelerden birisidir.

03 Yaş itibariyle ziyaretçi kabul eden müzede, bünyesinde barındırdığı anaokulu öğretmenlerinden oluşan eğitimcileriyle her yaş gurubuna muhatabının anlayacağı bir dil kullanarak rehberlik yapılmaktadır.

Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi "İnteraktif Müzedir"

2 Ayrı müze salonu,3 ayrı atölye bölümü ile aynı anda 200 öğrenciye hizmet verebilecek, toplamda 500 m2'lik alana sahip müzede,

Hiçbir ürün cam fanuslar arkasında gizlenmemektedir, uzman eğitimci rehberleri ile birebir her ürün için ayrı hikâyeler, tarihi bilgiler çeşitli belgeler ve görseller eşliğinde sunum yapılmaktadır.

Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi "Atölye çalışması ile desteklenmektedir"

2011 yılında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı "Müzeli eğitim Projesi"ne uygun konseptiyle, Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi, çocukların ziyaret ettiğinde, dilerlerse uçurtma atölyelerine katılarak ülkemiz kültürünü temsil eden uçurtma modellerini uzman eğitimcilerin destekleri ile kendi uçurtmalarını kendilerinin yapabileceği tek müzedir.

Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesinde "Araştırmalar desteklenmektedir"

Uçurtma kültürünü daha yakından tanımak veya benzeri çalışmalar yapmak isteyen amatör veya profesyonel araştırmacılar için tüm imkânlar sunulmaktadır.

Bu çerçevede, talep eden ziyaretçiler için müzemizdeki "Gülen Okumuş Uçurtma Kütüphanesi" tüm ofis imkânlarıyla birlikte ücretsiz olarak hizmet vermektedir.