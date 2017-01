Fotoğrafçı Ara Güler ve görüntü yönetmeni Jürgen Jürges, 22. Türkiye Almanya Film Festivali'nde "Onur Ödülü" alacak.



Festival komitesinden yapılan açıklamada, Ara Güler ve Jürgen Jürges'e ödül verilmesinin gerekçeleri aktarıldı.



Güler'in, 1950'li yıllardan bu yana Türkiye'nin sanat algısının küreselleşmesinde öncü rol aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Güler, insanı her zaman çalışmalarının merkezinde tutan tarzıyla dünyanın değişik kültürlerinden insanları bizlere yakınlaştırmış, adeta komşu kılmış, özgün perspektifiyle sinemacıların uluslararası ve kültürlerarası bakış açısını derinden etkilemiştir. Güler, görsel estetiğin, kültürel köprülerin, hümanizmin ve özgünlüğün referansıdır. Tanıdığımız birçok sinema eserlerinin görsel çarpıcılığını ve yoğunluğunu Ara Güler ekolüne borçluyuz."



Jürges'in olağanüstü sinemasal tutarlılığı ve usta yönetmenlerle Türkiye sinemasına katkıları dolayısıyla onur ödülüne layık görüldüğü aktarılan açıklamada, "Jürges, görüntü, ışık, mekan ve perspektif açısından duyarlı kalitenin garantörü olmuştur her zaman. Sanatındaki hakimiyeti ile bir görüntü yönetmeni olarak birlikte çalıştığı yönetmenlerin eli ve gözü olmuştur. Alman sinemasının da uluslararası alana taşınmasında etkin rol oynamıştır. Türkiye sinemasına 'Made in Germany' terimi Jürgen Jürges ile girmiştir. Duyarlı kamera çalışması ile en yüksek görsel kaliteyi hedefleyen sanatçı hem Türkiye hem Almanya sinemasına değer katmıştır." denildi.



Ödüller, 4 Mart'ta yapılacak gala etkinliğinde takdim edilecek. Festival, 13 Mart'ta sona erecek.