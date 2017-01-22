22 Ocak Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG13: 30 Gaziantepspor - Gençlerbirliği13: 30 Osmanlıspor - Antalyaspor16: 00 Kasımpaşa - Trabzonspor19: 00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir14.30 Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı'nın adının verildiği park ve spor kompleksi Ferahevler'de açılacak.

22 Ocak Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

13: 30 Gaziantepspor - Gençlerbirliği

13: 30 Osmanlıspor - Antalyaspor

16: 00 Kasımpaşa - Trabzonspor

19: 00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

14.30 Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı'nın adının verildiği park ve spor kompleksi Ferahevler'de açılacak.

TFF 1. LİG

13: 00 Bandırmaspor - Denizlispor

13: 00 Ümraniyespor - Şanlıurfaspor

16: 00 Sivasspor - Boluspor

18: 30 Göztepe - Büyükşehir Gaziantepspor

SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ

16: 00 Banvit - Yeşilgiresun Belediyespor

16: 30 Beşiktaş Sompo Japan - Anadolu Efes

19: 00 Best Balıkesir - Darüşşafaka Doğuş

19: 00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Galatasaray Odeabank

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

15: 30 Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi

16: 00 Bellona AGÜ Spor - Samsun Canik Belediye

16: 30 Hatay BŞB. - Botaş

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

22: 00 Kamerun - Gabon

22: 00 Gine Bissau - Burkina Faso

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

13: 00 Sarıyer Bld. - Fenerbahçe

EFELER LİGİ

15: 30 İnegöl Bld. - Tokat Belediye Plevne

19: 30 Beşiktaş - İstanbul BBSK

16: 30 Arkas Spor - Ziraat Bankası

16: 00 MSK Urfa - Afyon Bld. Yüntaş

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