SPOR TOTO SÜPER LİG
13: 30 Gaziantepspor - Gençlerbirliği
13: 30 Osmanlıspor - Antalyaspor
16: 00 Kasımpaşa - Trabzonspor
19: 00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
14.30 Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı'nın adının verildiği park ve spor kompleksi Ferahevler'de açılacak.
TFF 1. LİG
13: 00 Bandırmaspor - Denizlispor
13: 00 Ümraniyespor - Şanlıurfaspor
16: 00 Sivasspor - Boluspor
18: 30 Göztepe - Büyükşehir Gaziantepspor
SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ
16: 00 Banvit - Yeşilgiresun Belediyespor
16: 30 Beşiktaş Sompo Japan - Anadolu Efes
19: 00 Best Balıkesir - Darüşşafaka Doğuş
19: 00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Galatasaray Odeabank
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
15: 30 Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi
16: 00 Bellona AGÜ Spor - Samsun Canik Belediye
16: 30 Hatay BŞB. - Botaş
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
22: 00 Kamerun - Gabon
22: 00 Gine Bissau - Burkina Faso
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
13: 00 Sarıyer Bld. - Fenerbahçe
EFELER LİGİ
15: 30 İnegöl Bld. - Tokat Belediye Plevne
19: 30 Beşiktaş - İstanbul BBSK
16: 30 Arkas Spor - Ziraat Bankası
16: 00 MSK Urfa - Afyon Bld. Yüntaş
22 Ocak Dha Spor Gündemi
SPOR TOTO SÜPER LİG13: 30 Gaziantepspor - Gençlerbirliği13: 30 Osmanlıspor - Antalyaspor16: 00 Kasımpaşa - Trabzonspor19: 00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir14.30 Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı'nın adının verildiği park ve spor kompleksi Ferahevler'de açılacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG