22 Nisan Dha Spor Gündemi

VOLEYBOL KADINLAR CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ DÖRTLÜ FİNAL MAÇLARI BAŞLIYORİtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda başlayıp iki gün sürecek Dörtlü Final'de iki Türk ekibi Eczacıbaşı ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek18.00 VakıfBank-Eczacibasi VitrA21.

22 Nisan Dha Spor Gündemi

VOLEYBOL KADINLAR CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ DÖRTLÜ FİNAL MAÇLARI BAŞLIYOR

İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda başlayıp iki gün sürecek Dörtlü Final'de iki Türk ekibi Eczacıbaşı ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek

18.00 VakıfBank-Eczacibasi VitrA

21.00 Dinamo Moscow-Imoco Volley Conegliano       

             

DÜNYA GENÇLER YÜZME ŞAMPİYONASI

ISF Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası Budapeşte'de devam ediyor. Türkiye'yi Çevre Koleji Kız Yüzme Takımı temsil ediyor.

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları Arena)

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)

TFF 1. LİG

16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Bornova)

18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Giresun Atatürk)

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ

16.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor (Gazanfer Bilge)

17.00 Galatasaray Odeabank-Pınar Karşıyaka (Abdi İpekçi)

17.00 TOFAŞ-Muratbey Uşak (TOFAŞ)

18.00 Best Balıkesir-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Yeni Balıkesir)

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

Play-off çeyrek final serisinde ilk maçlar yapılacak.

14.00 Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Abdi İpekçi)

16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi (Caferağa)

16.00 Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

16.00 Bellona AGÜ-Beşiktaş (Kayseri Atatürk)

İlhan Cavcav Parkı'nın açılışı yapılacak. (Ankara)

Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası devam ediyor (Antalya-Belek)

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