22 Nisan Dha Spor Gündemi
VOLEYBOL KADINLAR CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ DÖRTLÜ FİNAL MAÇLARI BAŞLIYORİtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda başlayıp iki gün sürecek Dörtlü Final'de iki Türk ekibi Eczacıbaşı ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek18.00 VakıfBank-Eczacibasi VitrA21.
VOLEYBOL KADINLAR CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ DÖRTLÜ FİNAL MAÇLARI BAŞLIYOR
İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda başlayıp iki gün sürecek Dörtlü Final'de iki Türk ekibi Eczacıbaşı ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek
18.00 VakıfBank-Eczacibasi VitrA
21.00 Dinamo Moscow-Imoco Volley Conegliano
DÜNYA GENÇLER YÜZME ŞAMPİYONASI
ISF Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası Budapeşte'de devam ediyor. Türkiye'yi Çevre Koleji Kız Yüzme Takımı temsil ediyor.
SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları Arena)
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)
TFF 1. LİG
16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Bornova)
18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Giresun Atatürk)
SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
16.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor (Gazanfer Bilge)
17.00 Galatasaray Odeabank-Pınar Karşıyaka (Abdi İpekçi)
17.00 TOFAŞ-Muratbey Uşak (TOFAŞ)
18.00 Best Balıkesir-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Yeni Balıkesir)
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Play-off çeyrek final serisinde ilk maçlar yapılacak.
14.00 Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Abdi İpekçi)
16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi (Caferağa)
16.00 Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)
16.00 Bellona AGÜ-Beşiktaş (Kayseri Atatürk)
İlhan Cavcav Parkı'nın açılışı yapılacak. (Ankara)
Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası devam ediyor (Antalya-Belek)