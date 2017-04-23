22 Nisan 2017 Haberleri

22 Nisan 2017 Manşet Haberleri.

22 Nisan 2017 Haberleri

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Amerika Birleşik Devletleri, Gençlerbirliği Spor Kulübü, Ankara Belediye Başkanı, Başbakan Yardımcısı Gül, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili Baykal, Kutlu Doğum Haftası