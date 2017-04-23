22 Nisan 2017 Haberleri
22 Nisan 2017 Manşet Haberleri.
- Müzik, Sinema ve Televizyon Dünyasının En İyileri Belli Oldu
- Melih Gökçek'ten Deniz Baykal Tweeti: Siz Hala Stadda Mısınız?
- Doğum Gününe Saatler Kala Demet Akalın'a Altın Palmiye'den Çifte Ödül
- Erdoğan Kutlu Doğum Haftası Sebebiyle Twitter'dan Mesaj Yayınladı
- Zonguldak'ta Trafik Faciası: 10 Ölü 25 Yaralı
- Cassini Keşif Aracı Satürn'ün Halkalarından Dünya'yı Son Kez Görüntüledi
- Erdoğan: Zalimlere Sesimizi Yükselttiğimiz İçin Diktatör Diyorlar
- Petek Dinçöz'ün Oğlu, Saçına Fön Çektiren Annesini Meraklı Gözlerle İzledi
- Karısı, Tolgahan Sayışman'ın 17 Yaşında Çektirdiği Fotoğrafı Paylaştı
- İbrahim Tatlıses Çocukların Bayramını Kutladı
- CHP, Yüzde 48,6'yı Korumanın Yolunu Buldu
- Karısıyla Tartışan Madde Bağımlısı Baba, 3 Yaşındaki Oğlunu Rehin Aldı
- Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın İstifa Etti
- Danıştay'a Başvurulamayacağını Söyleyen Bozdağ Sözlerine Açıklık Getirdi
- Deniz Akkaya Kendisinde Kusur Arayanlara Meydan Okudu
- Diyarbakır Kulp'ta Çıkan Çatışmada 1 Asker Şehit Oldu, 2 Asker Yaralandı
- Gençlerbirliği, Kayserispor'u 2-1 Yendi
- Trabzonspor, Antalyaspor'u 3-0 Yendi
- Başakşehir Başkanı: İçimize Sızan Düşmanların Takipçisi Olacağız
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Küçük Muhammet'le Facetime Görüşmesi Yaptı
- Zonguldak'ta Minibüs 50 Metreden Uçuruma Yuvarlandı: 5 Ölü 8 Yaralı
- Hülya Avşar'dan Kafa Karıştıran Hareket: Ekrana Veda Mı Edecek
- Adana Demirsporlu Thiago, Göztepe'ye Santradan Gol Attı
- April Love Geary, Sevgilisinin İkazlarına Rağmen Ateşli Pozlarını Paylaştı
- ABD'de Havayolu Personeli, Kucağında Bebeği Olan Anneye Saldırdı
- Fransa'da Seçime Saatler Kala Sokaklar Karıştı
- Kato Dağı'nda Bir Grup Terörist Kıstırıldı: Çatışma Sürüyor
- Paris'te Bıçaklı Bir Kişi Güvenlik Güçlerine Yaklaşırken Gözaltına Alındı
- Kerkük'te Bayrak Skandalından Sonra Şimdi de Referandum Krizi
- Başakşehirli Ufuk Ceylan ile Volkan Babacan, Gazeteciyi Yumrukladı
- Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması
- Şanlıurfa'da 'Köpek Sahiplenme' Kavgası Savaşa Dönüştü: 2 Ölü, 5 Yaralı
- İstanbul'da Pazar ve Pazartesi Günleri Bazı Yollar Kapatılacak
- Cesur Pozların Modeli Ashley Graham, Selütlerini Yine Saklamadı
- Arsenal'li Bellerin Yeni Saç Stiliyle Alay Konusu Oldu
- Cinayet Anı Kamerada: Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı
- Muhalifler 30 Esed Askeri ve Şii Milisini Öldürdü
- Abdullah Gül: Memleketin Durumu Malum, Allah Millete Yardım Etsin
- Hikmet Karaman Twitter Üzerinden Bülent Yıldırım'ı Eleştirdi
- Venezuela'daki Protestolarda Ölü Sayısı 22'ye Yükseldi