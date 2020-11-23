Masterchef Ayyüce elendi mi? 22 Kasım Masterchef elenen isim kim oldu?

Masterchef Türkiye'de bu sene de heyecanın sonuna doğru yaklaşılıyor. Masterchef'te bu akşam bir kişi daha elenecek ve ilk 8 belli olacak. Peki, Masterchef'te kim elendi? Ayyüce mi elendi Uğur mu elendi? Masterchef Ayyüce kimdir? Masterchef Uğur kimdir? Masterchef'te Uğur diskalifiye mi oldu?

Her hafta olduğu gibi bu haftada MasterChef Türkiye 2020 sezonunda eleme heyecanı yaşanıyor. Finale adım adım ilerleyen MasterChef Türkiye'nin son 9 yarışmacısı birbirinden başarı ve hırslı. Bugün iki takımın mücadelesinde azeri mutfağındaki lezzetler birbiriyle yarıştı. Kazanan takım Kırmızılar oldu. Mavi takım ise kendi arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesine başladı. Peki MasterChef Türkiye'de kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?

22 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Ayyüce, Sefa ve Uğur'un yarıştığı eleme yarışında isim belli oluyor. Sefa'nın tabağının beğenilmesi üzerine eleme adayı olmaktan çıktı.

Elenen isim: Ayyüce oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 SON 8 KİMLER OLDU?

Yarışmaya devam etmeye hak kazanan isimler ise;

Eray,

Emir,

Özgül,

Ebru,

Serhat,

Sefa,

Barbaros oldu.

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Masterchef Ayyüce, 1996 yılında Sakarya'da doğdu. Ayyüce Kamit, 1.68 boyunda ve 45 kilodur. Lise sona kadar Sakarya'da eğitim gören Ayyüce, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Bunun akabinde, Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel aşçılık eğitimi alan Ayyüce, 360 İstanbul adlı restaurantta 4 aylık stajını tamamladıktan sonra bir yıl da aktif olarak orada çalışmaya devam etmiştir. Ardından Marmaris Grand Azur Hotel'in İtalyan Mutfağı'nda üç ay çalışan Ayyüce, İstanbul'a döndüğünde Nicole Restoran'da işe başlamış ve son olarak, 2 yıl pastanede çalışmıştır.

MASTERCHEF UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?

26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz'in iki kardeşi vardır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum'da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2'de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.

6 aylık serüvenin ardından Türkiye'ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel'de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar'da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.

MasterChef 2020'nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etmiştir.