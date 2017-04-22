22. İzmir Kitap Fuarı Açıldı

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 22. İzmir Kitap Fuarı, 400 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kitapseverleri ağırlamaya başladı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kültürpark Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda, fuarın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, en sıkıntılı ve umutsuz günlerini kitap okuyarak aştığını belirtti.



Kocaoğlu, 22. İzmir Kitap Fuarı'nın başarılı geçmesini ve etkinliğin gelecek yıllarda büyüyerek devam etmesini diledi.



Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de Milli Eğitim Bakanlığı ve Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu rakamlarına göre 2016 yılında Türkiye'de toplam 666 milyon kitap üretildiğini ve kişi başına 8,4 kitap düştüğünü anlattı.



Kitap üretiminde yüzde 7,4'lük bir artış olduğuna değinen Kocatürk, Türkiye yayıncılık sektörünün de alanında dünyanın en büyük 11. sektörü haline geldiğini kaydetti.



Sektördeki başarıya rağmen Türkiye'nin 2016'da darbe girişimi nedeniyle çok ağır bir süreçten geçtiğini dile getiren Kocatürk, birçok yayınevinin kapatıldığını, bazı gazeteci ve yazarların da tutuklandığını söyledi.



Kocatürk, Fetullahçı Terör Örgütü ile iş birliği olmayan gazeteci ve yazarların serbest bırakılmasını dilediklerini ifade etti.



TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu da 22 yıl önce düzenlenen ilk fuara 125 yayınevinin katıldığını belirterek, "Bugün yayınevi sayımız 400. 1996 yılında 127 bin kitapsever ziyaret etti, bu yıl ziyaretçi sayısını 400 binin üzerine çıkarmaya çalışacağız." dedi.



Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen fuarda, kitapseverler Uluslararası İzmir Fuar Alanı önünde uzun kuyruk oluşturdu.



Fuar programı



22. İzmir Kitap Fuarı 22-30 Nisan'da 150 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.



Fuarda birçok yazar, şair ve sinema sanatçısı sevenleriyle buluşacak.



Girişin ücretsiz olduğu fuar, 22-29 Nisan'da 11.00-20.00, fuarın son gününde ise 11.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.