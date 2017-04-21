22.izmir Kitap Fuarı

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen 22.İzmir Kitap Fuarı Kültürpark Uluslararası Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Kitap ve Süreli Yayınlar şeklindedir.



Düzenleyici: Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.





Konusu: Kitap ve Süreli Yayınlar





Türü: İhtisas Fuarı





Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Inegöl



Mekan : İnegöl Kültürpark Uluslararası Fuar Merkezi



Mekan Adresi : Hikmet Şahin Kültür Parkı



Başlangıç Saati : 22.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : 22.İzmir Kitap Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır