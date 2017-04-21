22.izmir Kitap Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen 22.İzmir Kitap Fuarı Kültürpark Uluslararası Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen 22.İzmir Kitap Fuarı Kültürpark Uluslararası Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Kitap ve Süreli Yayınlar şeklindedir.
Düzenleyici: Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.
Konusu: Kitap ve Süreli Yayınlar
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Inegöl
Mekan : İnegöl Kültürpark Uluslararası Fuar Merkezi
Mekan Adresi : Hikmet Şahin Kültür Parkı
Başlangıç Saati : 22.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : 22.İzmir Kitap Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io