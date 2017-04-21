22.izmir Kitap Fuarı

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen 22.İzmir Kitap Fuarı Kültürpark Uluslararası Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

22.izmir Kitap Fuarı

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen 22.İzmir Kitap Fuarı Kültürpark Uluslararası Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Kitap ve Süreli Yayınlar şeklindedir.

Düzenleyici: Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.


Konusu: Kitap ve Süreli Yayınlar


Türü: İhtisas Fuarı


Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Inegöl

Mekan : İnegöl Kültürpark Uluslararası Fuar Merkezi

Mekan Adresi : Hikmet Şahin Kültür Parkı

Başlangıç Saati : 22.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : 22.İzmir Kitap Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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