22. İzmir Kitap Fuarı 22 Nisan'da Başlıyor
Bu yıl 400 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşecek 22. İzmir Kitap Fuarı, yaklaşık 150 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.
Bu yıl 400 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşecek 22. İzmir Kitap Fuarı, yaklaşık 150 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.
Kaynak: Dunya.com
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