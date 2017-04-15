Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
22. İzmir Kitap Fuarı 22 Nisan'da Başlıyor
Ara
BİST 90.064 %0,21
DOLAR 3,6900 %0,73
EURO 3,9237 %0,77
PARİTE 1,0627 %0,12
ALTIN 152,65 %0,73
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

22. İzmir Kitap Fuarı 22 Nisan'da Başlıyor

Bu yıl 400 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşecek 22. İzmir Kitap Fuarı, yaklaşık 150 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.

22. İzmir Kitap Fuarı 22 Nisan'da Başlıyor

Bu yıl 400 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşecek 22. İzmir Kitap Fuarı, yaklaşık 150 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sivil Toplum Kuruluşu, Kitap Fuarı, 22 Nisan, İzmir