22 İlden 99 Koro Maltepe'de Buluşuyor

Maltepe, 22 ilden 99 koronun ve 3 bin 666 koristin yer alacağı SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Maltepe Belediyesinin katkısıyla düzenlenecek festivalde, Muş'un Varto ilçesinde köy çocuklarının kurduğu "11 Köyün Koro ve Orkestrası" ilk kez sahneye çıkacak.



Maltepe Belediyesi ve Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (Sansev) işbirliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenecek İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (TSKM) yapılacak. 4-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında 22 ilden 99 koro sahne alacak. Koro müziğini yaygınlaştırmak ve çok sesli müziğe özendirmek amacıyla düzenlenen festival, Muammer Sun'dan Yalçın Tura'ya, Gürer Aykal'dan Hasan Uçarsu'ya, Mustafa Apaydın'dan Rengim Gökmen'e kadar çoksesli müziğin en büyük ustalardan oluşan dev jürisi ve başka hiçbir festivalde olmayan eğlenceli akışıyla müzikseverlerde iz bırakacak.



Vartolu çocuklar ilk kez sahnede



Festival kapsamında bu yıl minik, çocuk, gençlik, yetişkin ve karma kategorilerinde yurt içi ve yurt dışından 3 bin 666 korist sahne alacak. 4 ve 5 Mayıs'ta "Nöbetçi Korolar", ilçenin tarihi meydanı olan Beşçeşmeler'de açık hava konseri verecek. 6 Mayıs'ta ise açık basketbol sahasında "Korolar Kaynaşıyor" etkinliğinde halka açık keyifli konserler ve şovlar gerçekleştirilecek. Yine etkinlikler kapsamında Muş'un Varto ilçesinde köy çocuklarının kurduğu "11 Köyün Koro ve Orkestrası" ilk kez sahneye çıkacak. - İSTANBUL