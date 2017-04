2100 Yılında Mars'ta Koloni Kurulabilir"

Ünlü fizikçi Michio Kaku, gelecekte yapılabilecekler konusunda tutarlı tahminlerde bulunabilecek az sayıda insandan bir tanesi. Kaku'ya göre ise 2100 yılında insanlar Mars'ta tamamen yaşayabilir hale gelecek.



Kızıl gezegen Mars ile ilgili her gün yeni bir haber çıkmaya devam etse de gelişmeleri tahmin etmek ve ne zaman ilk yolculuğun gerçekleşeceğini belirtmek için henüz çok erken. Bu konuda en deneyimli fizikçilerin başında gelen Michio Kaku ise Mars'ta yaşanabilecek tarihle ilgili kendi görüşlerini paylaştı.



Michio Kaku yaptığı açıklamada "Zaman çizelgesine bakarsanız, Mars'ta kurulacak ilk yerleşimler için 2030'lu yıllardan bahsedildiğini görebilirsiniz" dedi. 2030 yılı hedefinin ise NASA ve SpaceX tarafından belirlendiği biliniyor. NASA, 2033 yılı itibariyle Mars'a bir insan göndermiş olmayı hedefliyor fakat SpaceX bunun için yedi ya da sekiz yıl daha erken bir tarih belirlemiş durumda.



Daha sonra oluşturulacak yerleşimler içinse, ilk başlarda sadece yaşam destek ünitelerinin bulunacağını belirten Kaku, astronotların hayatlarını devam ettirebileceği yedi sekiz aylık bir süreçle yerleşik hayatın başlangıcı olacağı belirtiyor.



Devamlılığını sürdürmenin zor olduğu bir görev olan Mars'ta yaşam sağlama, düzenli çalışma ve zaman gerektiriyor. Neyse ki robotların hızlı gelişimi ve üretim kolaylığı zaman çizelgesinin gecikmemesi için önemli bir şans olarak görülüyor.



Kaku bütün bu gelişmelere bakıldığında şunları ekliyor; "2050-60 yıllarına geldiğimizde, Mars sadece birkaç astronotun yaşamı alanı olma halinden çıkıp, kolonilerin yaşadığı bir yer olmaya başlayacak." Bu zaman aralığında yaşamlarını Mars'ta sürdürecek olan küçük topluluklar, zamanla buradaki yaşamı daha sürdürülebilir kılacak ve Dünya'daki kaynaklardan bağımsız bir yaşam sağlanabilecek.



Gelecekte büyük olasılıkla daha büyük seraların kurulabileceği ve buralarda meyve sebze üretiminin kolonileri doyurabilecek genişlikte olacağını tahmin ediliyor. Mars'ın tamamı ile kolonileşme sürecine girebilmesi için ilk etapta 160 kişinin orada yaşayabilecek konumda bulunması gerekiyor. Bu da 160 kişilik bir yaşam altyapısı sunmak demek.



Kaku, bu yüzyılın sonlarına doğru ise ilk büyük çaptaki kolonilerin Mars'ta yaşayabileceğini düşünüyor. Elon Musk vaatlerini yerine getirir ve yüz kişilik Falcon Heavy roketlerini kullanıma sunmayı başarabilirse, her biri 100 yolcu taşıyacak roketlerin on sefer yaparak Mars'ta büyük bir koloni oluşturulabileceğini düşünüyor.