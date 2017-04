21. Yüzyıl Öğrencilerinin Sahip Olması Gereken Yetenekler

İnsanların hayatlarında gerekli olan yetenekler ile öğrenmesi gereken yetenekler arasındaki uçurum gün geçtikçe artıyor. Geleneksel eğitim standartlarında öğrenciler, hayata hazırlanırken verilen bilgilerin eksikliğiyle, başarılı yetenekler edinme konusunda zorluk çekiyor.



World Economic Forum'un yaptığı yeni araştırma ile New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning Through Technology raporunda genç nesle gereken yetenekler üzerine yapılan araştırmayla günümüz iş adaylarının uyumlu, iyi iletişim sahibi, problem çözme odaklı olma üzerine geliştirebileceklerinin çoğunu sosyal ve duygusal öğrenme üzerinden edindiklerini vurguladı.



Geleneksel eğitimi modeline ek olarak sosyal ve duygusal yetkinliğin öğrencilere ve çalışan adaylarına gelişen dijital ekonomide de başarılı olma ön koşulu sağlanması gerektiği belirtiliyor.



Duygusal ve sosyal yeteneklerin geliştirilmesi üzerine eğitim gören öğrencilerin olduğu 213 farklı deneyde derslerde başarılı olma oranının eğitim almayanlara göre yüzde 11 oranında arttığı görülüyor.



Bunun yanında liderlik yetenekleri ve merak öğrencilerin ilerideki iş hayatlarında faydasını görebileceği iki farklı özellik olarak karşılarına çıkıyor.



The Future of Jobs adlı başka bir raporda, geleceğin yetenek setlerine ve iş gücü stratejilerine bakılırken, geçirilen değişimin ne anlama geldiği üzerinde durulmuştu.