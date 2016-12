"FESTİVAL TADINDA HEDİYELİK EŞYA FUARI"



Yılbaşı Hediye Fuarı; 23 Aralık 'ta Lütfi Kırdar da 21. kez kapılarını açıyor…



Yılbaşı Hediye Fuarı sevdiklerine yeni yıl hediyelerini almak isteyenlere bu yıl da yol göstermeye devam edecek. 250 katılımcının bulunduğu fuar İstanbul 'un merkezi 'nde Harbiyede 23 – 31 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar 'da 21. kez gerçekleşecek. Etkinliğe bu yıl 200.000 kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



"Yeni başlangıçların, yeni umutların yeşerdiği yeni yılı karşılarken, sevdiklerinizi küçük da olsa hediyelerle hatırlamak büyük mutluluklar yaratır."



Noel Baba da dünyanın en güzel varlıkları çocukları sevindirmek için çuvalına doldurduğu hediyelerle mutluluk ve umut dağıtır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Noel Baba hediyelerini binlerce ürün çeşidinin bir arada yer aldığı Yılbaşı Hediye Fuarı 'ndan alıyor.



Yeni yılda sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri her zevke uygun armağanların yer aldığı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi 'nde düzenlenen 21 . Yılbaşı Hediye Fuarı na davet ediyoruz…



Bu fuarda; Pırlanta da var, peynir 'de binlerce değişik ve hesaplı Yılbaşı hediyelik eşyalar. (El sanatları, Çanta, ayakkabı, cam ve ahşap ürünler, zücaciye, mutfak gereçleri…antikalar yer alıyor..) Türkiye 'nin dört bir tarafından Anadolu el sanatları /yöresel ürünler ( Hatay'dan İpekçilik, Siirt'ten Battaniye, Bakırcılık, Trabzon'dan dokuma, Gümüş, Kütahya'dan Çini/Seramik, K. Maraş, Çanakkale, Mardin, Rize, Kastamonu, Manisa,Bodrum, Bozcada …vb. ) Bu fuarda Yok yok..



"Grup Medya Fuarcılık Genel Müdürü Erhan Demirci, bu yıl 21. kez düzenlenen hediye fuarının geçmiş yıllarda büyük ilgi gördüğünü belirtip: "Piyasa darlığının yaşandığı bu günlerde fuarın alıcılar için fırsat olacağını düşünüyoruz. "Bu yıl da tüketicinin çok özel ürünleri, özel fiyatlara bulabileceği ve 200 bin civarında kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Toplam 250 standın yer aldığı ve herkesin kendi kesesine uygun hediye bulabileceği Fuarın bir özelliği de kolay ulaşım imkanı. Sevdiklerini unutmayanları fuara bekliyoruz diye konuştu."



Yılbaşı Hediye Fuarı, 10.00 - 20.30 Saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



Fuar 'a giriş ücretsizdir.



Daha fazla bilgi için:



Grup Medya Fuarcılık Ltd. Şti.



www.hediyefuari.com



t : 0212. 274 70 70 , m : 0532. 546 22 16