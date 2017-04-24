21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri"
İlk Türk kadın oyuncu Afife Jale anısına bu yıl 21'incisi düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu.
İlk Türk kadın oyuncu Afife Jale anısına bu yıl 21'incisi düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 15 dalda ödülün verildiği tören, son bir yılda hayatını kaybeden tiyatro sanatçılarının anılmasıyla başladı.
Ödüller, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün'ün başkanlığını yaptığı jüri tarafından belirlendi.
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Prodüksiyonu" ödülünü "Gülünç Karanlık" oyunuyla Bakırköy Belediye Tiyatroları, "Yılın En Başarılı Yönetmeni" ödülünü ise "Godot'yu Beklerken" oyunuyla Şahika Tekand aldı.
"Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne "Vanya, Sonya, Maşa ve Spike" oyunundaki performansıyla Şerif Erol layık görülürken, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü ise "Yutmak" oyunundaki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.
"Yapı Kredi Özel Ödülü"nün Ayla Algan'a verildiği törende ayrıca, "Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü" Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun, "Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü" Işıl Kasapoğlu'nun, "Haldun Dormen Özel Ödülü" ise "Hedwig ve Angry Inch" oyununun oldu.
"Afife Tiyatro Ödülleri"nin 20 yıldır sunuculuğunu yapan Korhan Abay'ın, sunuculuğu Ayça Varlıer'e devrettiği gecede, diğer ödüller ise şöyle:
"Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" ödülü: Ayşe Günyüz (Hedwig ve Angry Inch)
"Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" ödülü: Erol Ozan Ayhan (Gülünç Karanlık)
"Yılın En Başarılı Işık Tasarımı" ödülü: Cem Yılmazer (Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?)
"Yılın En Başarılı Sahne Müziği" ödülü: Ayşe Tütüncü (Kıran Resimleri)
"Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı" ödülü: Cem Yılmazer (Gülünç Karanlık)
"Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı" ödülü: Cem Yiğit Üzümoğlu (Troas)
"Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı" ödülü: Makbule Mercan (Joko'nun Doğum Günü)