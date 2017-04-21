21. Uluslararası Bergama Çocuk Şenliği Tiyatro Gecesi

... Yaş Sınırı: 5-12 yaş arası seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.5-12 yaş arası seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir. Detaylar : İl : İzmirİlce : BergamaMekan : Bergama Kültür MerkeziMekan Adresi : Ertuğrul, Boblingen Cad. 35700Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00Bitiş Saati : 21.04.

21. Uluslararası Bergama Çocuk Şenliği Tiyatro Gecesi

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Yaş Sınırı: 5-12 yaş arası seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.

5-12 yaş arası seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Bergama

Mekan : Bergama Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Ertuğrul, Boblingen Cad. 35700

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 00: 00

Kategori : 21. Uluslararası Bergama Çocuk Şenliği Tiyatro Gecesi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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