21. Uluslararası Bergama Çocuk Şenliği Tiyatro Gecesi
... Yaş Sınırı: 5-12 yaş arası seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.5-12 yaş arası seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir. Detaylar : İl : İzmirİlce : BergamaMekan : Bergama Kültür MerkeziMekan Adresi : Ertuğrul, Boblingen Cad. 35700Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00Bitiş Saati : 21.04.
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Yaş Sınırı: 5-12 yaş arası seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
5-12 yaş arası seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Bergama
Mekan : Bergama Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Ertuğrul, Boblingen Cad. 35700
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 00: 00
Kategori : 21. Uluslararası Bergama Çocuk Şenliği Tiyatro Gecesi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io