21 Ocak 2017 Haberleri

- Ayşe Arman Nusret'le Abu Dabi'de Havuza Girip Poz Verdi
- Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu ile Yollar Ayrıldı
- Murat ve Imane'den Düğün Sonrası Fas Gezisi
- Poyraz Kareyel Ekibini Yıkan Vefat Haberi! İlker Kaleli Instagram'dan Paylaştı
- Avatar Atakan Instagram'dan Paylaştı: Bu Tabloyu Yapan Çocuk Kör Oldu!
- Galatasaraylı Yönetici Levent Nazifoğlu: Cüneyt Çakır'a Artık Kimse Güvenmiyor
- Rıdvan Dilmen, Hakem Cüneyt Çakır'ı Yerden Yere Vurdu
- İstanbul'da DHKP-C Operasyonu: 3 Kişi Gözaltında
- Galatasaray, Kardemir Karabükspor'a 2-1 Yenildi
- Avşar Kızı'ndan Kaya Çilingiroğlu'na Yumruklu Doğum Günü Kutlaması
- Başbakan Yıldırım, Referandum Mitingleri İçin Tarih Verdi
- Muazzez Ersoy İsyan Etti: Cezası Sadece Para Olmamalı!
- Göreve Başlayan Trump'a Protesto Şoku!
- İki Lav Silahından da Aynı Kişinin Parmak İzi Çıktı!
- ABD, Astana'ya Heyet Göndermeyecek!
- Galatasaraylı Yasin Öztekin'in Golünde 'Elle Kontrol Etti' Tartışmaları Yaşandı
- Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Yendi
- İngiltere Ligi'nde Swansea, Liverpool'u 3-2 Yendi
- Tendürek Dağında PKK Operasyonu Başlatıldı
- Obama'nın Yardımcısı Evine Trenle Döndü
- Kayserisporlu Umut Bulut, Kaçırdığı Golle Saç Baş Yoldurdu
- Anahtarlık Gibi Görünüyor Ama Değil!
- Erdoğan, El Bab Şehidinin Tabutuna Top Arabasına Kadar Omuz Verdi
- Sunucu Tacize Uğrayan Mini Etekli Kadınları 'Kışkırtıcı' Olmakla Suçladı
- DEAŞ'ın İnfaz Timindeki Terörist Daha Önce İki Kez Gözaltına Alınıp Serbest Kalmış
- Ebru Polat, Ünlü Bir İş Adamının 100 Bin Dolarlık Yemek Teklifini Reddetti
- Dışişlerinden 'AB'nin FETÖ' Raporu Haberlerine Tepki
- Lice, Kulp, Silvan ve Hazro'daki Operasyon Sona Erdi
- Akhisar Belediyespor, Kayserispor'la Golsüz Berabere Kaldı
- Aile Meclisi Karar Verdi Suriyeli Kadın Kardeşi Tarafından Öldürüldü
- Genç Girişimci Mühendisliği Bıraktı, İstiridye Mantarı Üretiyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletim Gerçek ve Nihai Kararı Verecektir
- Derya Şensoy, Bir Kez Daha Ulu Orta Seçkin Özdemir İçin Krize Girdi
- Bıçakla Tehdit Ettiği Adama Tecavüz Eden Genç Kız Müebbetle Yargılanacak
- Taksilerde Yeni Devir Resmen Başladı! İndi-Bindi Artık 8 Lira 70 Kuruş
- Şehit Cenazesinde CHP Çelengini İstemediler ve Yere Attılar
- Takla Atan Araçtan Yara Almadan Kurtuldular
- Galatasaraylı Podolski, Riekerink'le Görüştü: Takımı Yalnız Bırakmam
- Freni Patlayan Kamyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Paniğe Neden oldu
- Bafra'da Kümes Hayvanı İtlafları Devam Ediyor