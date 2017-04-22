21 Nisan 2017 Haberleri
21 Nisan 2017 Manşet Haberleri.
- Petek Dinçöz Hastaneden Çıkıp Düğüne Gitti
- Euroleague'de Anadolu Efes, Olympiakos'u 73-71 Yendi
- Kadıköy'de Toplanan 'Hayırcılar' Referandum Pusulalarını Yaktı
- Payitaht Abdülhamid'de Göz Yaşartan Dua Sahnesi
- Şırnak'tan Bir Acı Haber Daha! Şehit Sayısı 3'e Yükseldi
- Almanya'da Türklere Gönderilen 'Irkçı Mektup' Tedirginlik Yarattı
- Meryem Uzerli, Uzun Boylu Güvenlik Görevlisinin Yanında Küçücük Kaldı
- Trump, BMGK Üyesi Ülkelerin Temsilcilerini Beyaz Saray'da Toplayacak
- Hainler Suruç'ta Demirle Güçlendirilmiş 50 Kilo TNT ve C-4 Kullanmış
- Silah Kuşanan Kadir Doğulu'yu Görenler İlk Bakışta Tanıyamadı
- ABD, Son Kullanma Tarihleri Gelen İlaçlar Ziyan Olmasın Diye Bir Mahkumu İğneyle İdam Etti
- Trump'ın Önümüzdeki Hafta Yapacağı Vergi Açıklaması Doları Uçurabilir
- Avcılar'ın İmar Planları İBB Meclisinde Gerginliğe Yol Açtı
- Ankara Valisi Topaca'nın Twitter Hesabı Hacklendi
- Afganistan'da Askeri Birlik İçindeki Camiye Saldırı: 50 Ölü
- Şeyma Subaşı Market Alışverişinde Şıklığını Konuşturdu
- ABD'nin Super Hornet Tipi Savaş Uçağı, Uçak Gemisine İnerken Düştü
- Cem Yılmaz'dan 'Arif V 216'ya Özge Özberk Transferi
- Suriyeli Türkmenleri, Özerk Türkmen Bölgesi İçin Hazırlık Yapılmasını İstedi
- ÇAYKUR, Katarlılara Satıldığı İddiasına Cevap Verdi
- Çıplak Fotoğraftaki Telefon Detayı Ebru Şallı'yı Zora Sokacak
- Deprem Porfesörü'nden Korkutan Açıklama: Ben Olsam Sokağa Çıkardım
- Beşiktaşlı Fabri: Takım Arkadaşlarım Ve Taraftarım Adına Gururluyum
- UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor'a Verdiği Sınırlamalara Devam Edecek
- Kuruyemişçi Kadının Yumruklandığı Anlar Güvenlik Kamerasında
- Reina Katliamının Planlayıcısı DEAŞ'lı Terörist Özbeki Suriye'de Öldürüldü
- Ebru Şallı'ya Ait Olduğu İddia Edilen Çıplak Fotoğraf Dünya Gündemine Oturdu
- Tutuklu Yargılanan HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş Tahliye Edildi
- Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nin Tapusunu Aldı
- Kuzey Kore Nükleer Tesislerinde Voleybol Oynanması, ABD'li Yetkilileri Şaşırttı
- Rakibini müthiş Blokladı Tribünleri Ayağa Kaldırdı
- Borsa'dan Tüm Zamanların En Yüksek 2'nci Kapanışı
- Kaybolan 2 Kardeş Bir Gün Sonra Mağarada Bulundu
- Ebru Şallı'ya Ait Olduğu İddia Edilen Çıplak Fotoğraflar Gündeme Bomba Gibi Düştü
- Özel Güvenlikçi Halk Otobüsünde Mastürbasyon Yaptı
- Suruç'ta Bombalı Araçla Saldırı Girişimi: Araç Patladı, Terörist Öldü
- Paris'teki Kalaşnikoflu Saldırı Türkiye'nin Kültür Müşavirliğine mi Hedef Alındı
- Pi'nin Yaşamı'nda Hayal Kırıklığı Yaratan Montaj Sahnesi
- Türk Botunu Gören Yunan Botu Arkasına Bakmadan Kaçtı
- Manisa, Bir Saat İçinde İki Kez 4,9 Büyüklüğünde Depremle Sallandı