21 Nisan 2017 Haberleri

21 Nisan 2017 Manşet Haberleri.

21 Nisan 2017 Haberleri

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halkların Demokratik Partisi, Amerika Birleşik Devletleri, Adalet Ve Kalkınma Partisi, Kürdistan İşçi Partisi, Meryem Sarah Uzerli, Türkiye Cumhuriyeti, Meral Danış Beştaş, Sarı Lacivertliler
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