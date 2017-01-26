21. Emıtt Turizm Fuarı Gala Yemeği

21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın (EMITT) gala yemeği, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.



ITE Turkey Turizm&Seyahat&Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yollarının (THY) kurumsal sponsorluğunda ve çeşitli kurumların desteğiyle düzenlenen fuarın gala yemeğinde AA muhabirine fuar hakkında bilgi verdi.



Aydın, EMITT'in turizm sektörü profesyonellerinin bir araya geldiği ticari bir platform olmasının yanı sıra tatil tutkunları için de önemli bir adres niteliğini taşıdığını söyledi.



Japonya, Kırgızistan, Nepal, Kosova ve Mauritius'un ilk kez katıldığı EMITT'in katılımcılarıyla, ziyaretçi sayısıyla ve turizm sektörüne kazandırdığı ticari hacimle etkili bir platform olduğunu vurgulayan Aydın, "Turizm sektörüne her yıl katkı sağlayan 'Yurt Dışı Alım Heyetleri Programı' kapsamında bu yıl 450'yi aşkın satın almacıyı ağırlıyoruz. Bu program kapsamında yapılan görüşmeler, turizm sektörünün bir nevi 2017 yılındaki rotasını çizecek. Fuar kapsamında düzenleyeceğimiz panellerde ise dünya turizm sektörünün lider isimlerini, ülkemiz turizm sektörü temsilcileriyle bir araya getireceğiz ve sektöre bilgi akışı sağlayacağız." diye konuştu.



Aydın, EMITT'te bu yıl sektörün gelişmesine paralel olarak organize ettikleri Kış Turizmi Özel Bölümü, Outdoor Turizmi Özel Bölümü ve Otel Destek Ekipmanları Özel Bölümü ile katılımcı ve ziyaretçilere farklı seçenekler sunacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Ziyaretçilerimiz de erken rezervasyon ve fuara özel kampanyalar sayesinde cazip fiyatlarda tatillerini satın alabilecek. Türkiye'nin 80 ili, dünyadan 80 ülke fuarımıza katıldı. Davet ettiğimiz 450 tur operatörünün, Türkiye'ye en az ekstra 2 milyon turist getireceğini düşünüyoruz. Fuara olan katılımdan çok memnunuz. Karamsarlığa hiç gerek yok. Bazı turizmcilerimiz 'eyvah işler kötü gidiyor, ne yapacağız?' diyorlardı. Buraya gelip de bu heyecanı ve iş imkanlarını görünce, o enerjiyi hissedince yeniden güçlendi. Bizi öldürmeyen şey, güçlendirir. Ben buna inanıyorum. Hala önümüzde 3 gün var, bu son günler halka da açık olacak. Lütfen bilet alıp gelsinler ve erken rezervasyon imkanlarından faydalansınlar."



Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren EMITT, bu yıl 70 bin metrekarelik 12 salonda 80 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluşu ağırlıyor.



Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan ve 29 Ocak Pazar akşamı sona erecek fuarı, 60 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.