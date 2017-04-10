21. Aydın Doğan Ödülü'nün Sahibi Neş'e Erdok

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi ve kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü'nün bu yılki kategorisi, 'resim' olarak belirlendi.

Toplumun kültürünü ve yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlamak amacıyla her yıl verilen Aydın Doğan Ödülü'nün bu yıl, figüratif anlatımıyla Türk çağdaş resim sanatının öncüleri arasında yer alan Neş'e Erdok'a verildiği açıklandı.

Neş'e Erdok'a ödülü, Mayıs ayında düzenlenecek bir törenle takdim edilecek.

Aydın Doğan Ödülü, Vakfın kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan adına düzenlenmekte; ödüllerin hangi dallarda verileceği her yıl, Vakıf Yönetim Kurulu'nca belirlenmektedir.