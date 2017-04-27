21. Afife Tiyatro Ödülleri Sahiplerini Buldu
Hüseyin Suat'ın Yamalar adlı oyununda, Emel rolü ile Türk tiyatrosunda ilk kez sahneye çıkan kadın oyuncu olan Afife Jale anısına bu yıl 21'incisi düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu.
Hüseyin Suat'ın Yamalar adlı oyununda, Emel rolü ile Türk tiyatrosunda ilk kez sahneye çıkan kadın oyuncu olan Afife Jale anısına bu yıl 21'incisi düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu.
Asıl ismi Afife olan ve oyunda kullandığı "Jale" takma adıyla beraber Afife Jale olarak anılmaya başlanan oyuncu, Türk tiyatrosunda kadınların sahneye çıkmasında oldukça önemli bir yere ve öneme sahip.
Afife Jale anısına verilen ve bu yıl 21'incisi düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne, İstanbul'da ilk kez sergilenen 100'ü aşkın tiyatro oyunu aday gösterildi ve bunların içerisinden sadece 10'u ödül almaya hak kazandı.
İşte 15 dalda ödül verilen 21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin bu yıl ki sahipleri;
Yılın En Başarılı Prodüksiyonu / "Gülünç Karanlık" Bakırköy Belediye Tiyatroları
Yılın En Başarılı Yönetmeni / "Godot'u Beklerken" Şahika Tekand
Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu / "Vanya, Sonya, Maşa ve Spike" Şerif Erol
Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu / "Yutmak" Merve Dizdar
Yapı Kredi Özel Ödülü / Ayla Algan
Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü / Murat Mahmutyazıcıoğlu
Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü / Işıl Kasapoğlu
Haldun Dormen Özel Ödülü / "Hedwig ve Angry Inch"
Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu / "Hedwig ve Angry Inch" Ayşe Günyüz
Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu / "Gülünç Karanlık" Erol Ozan Ayhan
Yılın En Başarılı Işık Tasarımı / "Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?" Cem Yılmazer
Yılın En Başarılı Sahne Müziği / "Kıran Resimleri" Ayşe Tütüncü
Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı / "Gülünç Karanlık" Cem Yılmazer
Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı / "Troas" Cem Yiğit Üzümoğlu
Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı / "Joko'nun Doğum Günü" Makbule Mercan