21. Afife Tiyatro Ödülleri Sahiplerini Buldu

Hüseyin Suat'ın Yamalar adlı oyununda, Emel rolü ile Türk tiyatrosunda ilk kez sahneye çıkan kadın oyuncu olan Afife Jale anısına bu yıl 21'incisi düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu.



Asıl ismi Afife olan ve oyunda kullandığı "Jale" takma adıyla beraber Afife Jale olarak anılmaya başlanan oyuncu, Türk tiyatrosunda kadınların sahneye çıkmasında oldukça önemli bir yere ve öneme sahip.



Afife Jale anısına verilen ve bu yıl 21'incisi düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne, İstanbul'da ilk kez sergilenen 100'ü aşkın tiyatro oyunu aday gösterildi ve bunların içerisinden sadece 10'u ödül almaya hak kazandı.



İşte 15 dalda ödül verilen 21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin bu yıl ki sahipleri;



Yılın En Başarılı Prodüksiyonu / "Gülünç Karanlık" Bakırköy Belediye Tiyatroları



Yılın En Başarılı Yönetmeni / "Godot'u Beklerken" Şahika Tekand



Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu / "Vanya, Sonya, Maşa ve Spike" Şerif Erol



Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu / "Yutmak" Merve Dizdar



Yapı Kredi Özel Ödülü / Ayla Algan



Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü / Murat Mahmutyazıcıoğlu



Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü / Işıl Kasapoğlu



Haldun Dormen Özel Ödülü / "Hedwig ve Angry Inch"



Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu / "Hedwig ve Angry Inch" Ayşe Günyüz



Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu / "Gülünç Karanlık" Erol Ozan Ayhan



Yılın En Başarılı Işık Tasarımı / "Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?" Cem Yılmazer



Yılın En Başarılı Sahne Müziği / "Kıran Resimleri" Ayşe Tütüncü



Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı / "Gülünç Karanlık" Cem Yılmazer



Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı / "Troas" Cem Yiğit Üzümoğlu



Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı / "Joko'nun Doğum Günü" Makbule Mercan