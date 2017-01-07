203 Deaş Hedefi Vuruldu, 58 Terörist Öldürüldü (2)

3'Ü SÖZDE EMİR, 35 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ



Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Hava Kuvvetleri tarafından El Bab bölgesindeki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere hava harekatı düzenlendi. 35 hedefin imha edildiği harekatta, aralarında örgütün 3 sözde emirinin de bulunduğu 37 terörist daha etkisiz hale getirildi. Gün içerisinde imha edilen hedef sayısı 203'e ulaşırken, öldürülen terörist sayısı da 58'e yükseldi.



Bir askerin de şehit olduğu harekata ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen 35 DEAŞ hedefine hava harekatı düzenlenmiş, harekat sonucunda 18 silah mevzii haline getirilmiş 5 kontrol noktası, 3 silahlı araç, 2 karargah binası ve 7 barınma amaçlı kullanılan bina imha edilmiş, içlerinde üst düzey 3 emirin de bulunduğu 37 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ ile yapılan çatışmalar esnasında kahraman 1 silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve metanet, TSK mensuplarımıza ve yüce milletimize başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."