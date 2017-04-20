2023 Yılında 50 Milyon Turist Hedeflendi
Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle “Balıkesir Belediyeleri Turizm Forumu” düzenlendi.
Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle "Balıkesir Belediyeleri Turizm Forumu" düzenlendi. Turizm Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, 2023 yılında Türkiye'nin 50 milyon turist ile dünyada ilk 5 ülke arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi.
Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde, Balıkesir ve Türkiye'nin turizmi konuşuldu. Açılış konuşmasını yapan Turizm Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Turizm Fakültesinin Balıkesir ve ülke turizmine büyük katkı sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini söyledi.
Avcıkurt, 2023 yılında ülke olarak 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir ile dünyada ilk 5 ülke arasına girmek için çaba harcayacaklarını ifade etti.
Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı ise, barışın, sevginin ve kardeşliğin önemli bir sembolü olan turizmin, Balıkesir için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirterek, 20 ilçede de birbirinden değerli kaynakların bulunduğunu söyledi.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir ise turizmin sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda kültürel etkiler de oluşturan faaliyet olduğunu belirterek, özellikle istihdam açısından diğer sektörlere göre öncelik arz ettiğini belirtti. Balıkesir'de turizmin çeşitlilik gösterdiğini dile getiren Özdemir, yapılan etkinlikle Balıkesir'in değerlerini bir kez daha ön plana çıkarmak istediklerini vurguladı.
Turizm Fakültesi Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu Konferans salonundaki etkinliğe, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Turizm Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, ilçe belediye başkanları, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. - BALIKESİR
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