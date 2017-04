2023 Hedefleri İçin Bilişim Alanında Dev Proje

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Kod Adı 2023" projesi ile gençlerin, her biri alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlere katılarak, yeteneklerini geliştirme ve ilgi alanlarının üzerine eğilme fırsatı bulacaklarını belirterek, "Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak yenilikçi fikirler buradan çıkacak ve geleceğe yön verecek" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023 Hedefleri doğrultusunda dev bir projeyi uygulamaya hazırlanıyor. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 81ilinde bulunan gençlik merkezlerinde uygulanacak olan "Kod Adı 2023" projesi hayata geçirilecek. Gençlere ve eğitmen adaylarına Konya Meram'daki Uluslararası Gençlik Akademisi'nde 18-29 Nisan tarihleri arasında uzmanlar tarafından eğitmen eğitimi gerçekleştirilecek. Eğitmen adaylarının eğitilmesinden sonra 8 Mayıs - 24 Haziran tarihleri arasında tüm Türkiye'de yaklaşık 2 bin öğrenci Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'nde eğitim almaya başlayacak.



Eğitmen eğitimlerinde algoritma, web ve mobil uygulama geliştirme, elektronik ve robotik eğitimleri verilecek. Ayrıca milli yazılımlar, erken yaşta kodlama eğitimi, dijital bilgi güvenliği, siber saldırılar, etkili sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama üzerine seminer programları gerçekleştirilecek.



İlk grup eğitimlerin tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de seçilen en başarılı 100 öğrenciye bilişim uzmanları tarafından yaz döneminde ileri düzey yazılım geliştirme ve siber güvenlik eğitimleri verilecek. 3 Hafta sürecek kamp programı ardından başarılı öğrencilere sertifika verilecek. Ayrıca TÜBİTAK ve BİLSEM kurumlarına referans mektubu yazılarak bu öğrenciler tavsiye edilecek.



'Kod Adı 2023 Projesi' ilk etapta 81 gençlik merkezinde başlatılacak. Projenin zaman içerisinde yaygınlaştırılarak tüm gençlik merkezlerinde uygulanması planlanıyor. Her eğitim döneminde yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim verilmesi hedeflenen projede yılda ortalama 20 bin öğrencinin eğitim görmesi hedefleniyor.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dünyada her alanda çok hızlı bir değişimin yaşandığını belirterek, gençlerimizin çağın gerisinde kalmaması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Bakan Çağatay Kılıç, gençlerin, her biri alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlere katılarak, yeteneklerini geliştirme ve ilgi alanlarının üzerine eğilme fırsatı bulacaklarını kaydederek, "Gençlik merkezlerimizde uygulanacak olan Kod Adı 2023 Projesi'ni hayata geçireceğiz. Gençlerimize algoritma, web ve mobil uygulama geliştirme, elektronik ve robotik eğitimleri verilecek. Bu proje ile gençlerimizin, bilgi birikimlerini ve farkındalıklarını artırarak girişimcilik yönlerini güçlendirmeyi ve onların kendilerini geliştirmelerine yön vermeyi hedefliyoruz. Dünyada her alanda, özellikle de teknoloji ve bilişim alanında son derece hızlı bir değişim yaşanıyor. Gençlerimizi iyi eğitir, teknolojik anlamda donanımlı hale getirirsek, içlerindeki girişimci ve yaratıcı ruhu desteklersek bu genç nüfus bizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaktır. Bu eğitimlerin ardından inanıyorum ki Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak yenilikçi fikirler buradan çıkacak ve geleceğe yön verecek. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize hep beraber çok daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz" diye konuştu.



Bakan Çağatay Kılıç, milletine sevdalı, hür düşünebilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, cumhuriyet ve demokrasiyi benimsemiş, donanımlı bir gençlik yetişmesine katkıda bulunmak gibi bir vizyonları olduğuna işaret ederken, "Buradan hareketle, yarının büyük Türkiye'sinin emanetçisi gençlerimizi pırıl pırıl yetiştirmek, geleceğin yöneticileri olacak gençlerimizi, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaları yönünde eğitim almaları gayretiyle hareket ediyoruz" dedi. - İstanbul