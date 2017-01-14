Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye üzerinde farklı oyunlar oynandığını belirterek, bunu bozacak tek şeyin, birlik ve beraberlik olduğunu bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması için başlatılan "Gençler Asla Unutmaz" projesinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı binasında yapılan galasının ardından, 7 ilden gelen gençlerle Hacı Bayram Camisi'ni ziyaret ederek, öğle namazı kıldı.



Şehitler için dua eden Kılıç, daha sonra bakanlıkta gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Bugün yine Türkiye üzerinde farklı oyunlar oynanıyor. Farklı manipülasyonlarla, algı operasyonlarıyla bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunu bozacak tek şey, birlik ve beraberliktir. 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz var, kararlı olacağız. Hiç kimseye cennet vatanımız üzerinde operasyon yapma fırsatını vermeyeceğiz. Ne FETÖ'cülere ne de diğer terör örgütlerine pabuç bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.



Gençlerin Ankara'da yapacakları ziyaretlerle, 15 Temmuz gecesi yaşanan ihaneti yakından görme imkanı bulacaklarını aktaran Kılıç, şöyle devam etti:



"Nelerin yaşandığını anlayabilmek için bazen görmek gerekir. Hainlerin dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde TBMM'ye nasıl bomba attıklarını göreceksiniz. Savaş hukukunda dahi meclisin bombalanmasının karşılığı yok. Fakat ihanet içerisinde olduğunuzda kendi milletinize, devletinize, değerlerinize ihanet ettiğinizde, zihninizi ve beyninizi kiraya verdiğinizde, ipotek altına aldırdığınızda neler yapılabileceğinin göstergesidir. Özel Harekat Daire Başkanlığında emniyet mensuplarımızın nasıl şehit olduklarını göreceksiniz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki saldırıyı göreceksiniz. Nelerin yaşandığını ve nelerin yaşanabileceğini daha iyi anlayacaksınız."



"Bileceğiz, düşüncemizde olacak, unutmayacağız"



Yaşananların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Kılıç, "Bileceğiz, düşüncemizde olacak, unutmayacağız. Gelecek nesillere de anlatacağız ama koşmaya devam edeceğiz. Nelerin yaşandığını bilerek, bir daha yaşanmaması için, olmaması için çaba sarf edeceğiz. Çalışmalarımızı, geleceğimizi buna göre şekillendireceğiz." değerlendirmesini yaptı.



Milletin geçmişten aldığı tecrübeyle darbe girişimini bizzat kendisinin bastırdığını belirten Akif Çağatay Kılıç, şunları kaydetti:



"Büyükleriniz sizlere geçmişteki darbeleri anlatırken, şunu söylemiştir, 'Bir daha darbe olursa, evde oturmayacağız'. O zaman evde oturmasaydık, 1980 darbesi olmayacaktı. 1960 darbesinde sesimizi çıkartsaydık, belki olmazdı. Halkımız geçmişte yaşananları tecrübe ederek, inandığı liderinin çağrısıyla bir anda sokaklara indi. Onun için unutmayacağız. Onun için unutmamalısınız ama gelecek yürüyüşümüze de sonuna kadar sahip çıkarak, yolumuza devam edeceğiz."



"Ay-yıldızlı bayrağımızın altında bir ve beraber olacağız"



TBMM'de anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında bir milletvekilinin etnik yapı üzerine ayrımcılık yapmaya çalıştığını aktaran Bakan Kılıç, "Kendisi gereken cevabı aldı ama bu bir oyundur, bu bir tuzaktır değerli kardeşlerim. Çanakkale Savaşı'nda tabip birliklerinin başında kimin olduğuna iyi bakın. Bir Ermeni vatandaşımız vardı. İnancımız farklı olabilir ama bu bayrağın altında biriz. Etnik yapı üzerinden bizi bölmeye çalışıyorlar. Biz bu millet içerisindeki bir unsuruz. 15 Temmuz gecesi farklı düşünceden, inançtan halkımız el ele, kol kola girerek hainleri birlikte bertaraf etti. Demek ki bu milletin mayasında bu var. Ay-yıldızlı bayrağımızın altında bir ve beraber olacağız." ifadelerini kullandı.



Bakan Çağatay Kılıç, gençlerin ve milletin 15 Temmuz'da hainlere ders verdiğine işaret ederek, "Geçmişte gençlerimiz için, 'Acaba vatanı için fedakarlıkta bulunabilecek mi, acaba nasıl bir kuşak geliyor?' sorusu sorulurdu. Ben böyle bir durum olduğunda, 'Bu vatan, evlatları ve gençleriyle yürür' diyordum. Elhamdülillah haklı çıktım. Sizler bu vatanın geleceğisiniz." değerlendirmesinde bulundu.



"Türkiye Cumhuriyetinin rejimi 1923'te kararlaştırıldı"



Bakan Çağatay Kılıç, sabah akşam mesai yaparak anayasa değişikliği üzerinde çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Bir muhalefet partisi rejimin değiştirildiğini ileri sürüyor. Türkiye Cumhuriyetinin rejimi 1923'te kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti, sosyal ve laik bir hukuk devletidir. Bunda bir değişiklik yok, olmayacak da. Ancak farklı şekillerde lanse etmeye çalıştıkları için kafa karıştırıyorlar. Millete götürmemizden bile çekiniyorlar. Millet ne derse o olur. Biz işin sahibinin millet olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Farklı düşünceleriniz, fikirleriniz, yaklaşımlarınız olabilir. Önemli olan asgari müşterekte buluşup, kenetlenmektir. Bunu başarmanız gerekiyor. Bunun aksini yapanlar bölünür, paramparça olur. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethettiğinde her yeri yıkabilir, dini mekanları kapatabilirdi ama öyle yapmadı. 'Bir ve beraber yaşayacağız' dedi. Bir medeniyet kurmak böyle olur. Bugün de farklı düşüncede olan kardeşlerimizle biz geleceğe yürüyeceğiz. Onların da bu ülkeye vereceği bir katkı var. Bu ülkeye katkı vermeyecek tek bir unsur vardır, o da teröristler ve hainlerdir. Bizim bunlara karşı duruşumuz bellidir. Bu milletin, devletin karşısına elinize silah alıp dikilirseniz, o eli kırarız. Konuşup fikrini söylemek istersen dinleriz ama Türkiye Cumhuriyetinin temellerinden hiçbir şeyi almanıza izin vermeyiz. Dolayısıyla inşallah bir ve beraber olacağız. Asla aramıza nifak sokmayacağız. Buna izin vermeyeceğiz."



Akif Çağatay Kılıç, farklı algı operasyonları ile oyunlar oynandığını belirterek, "Fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü, hürriyetler gibi farklı şekilde üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Fikir özgürlüğü bizim en önemli unsurlarımızdan birisidir. Basın özgürlüğü çok önemlidir. Biz bunu savunuyoruz ama yalan söylemek, yalan haber yapmak, hakaret etmek özgürlük değildir. Dünyanın her yerinde bu böyledir. İngiltere'de bir ayaklanma olduğunda, internet erişimi kesildi. Almanya'da terör yasalarının ağırlaştırılması tartışılıyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı stadyumda iken stadın önünde bomba patladı. Kimse Avrupa Futbol Şampiyonası'nın iptal edilmesinden bahsetmedi. Ancak Türkiye'de bir olay olduğunda uluslararası organizasyonların ertelenmesinden bahsediliyor. Bunların hepsinin altında ne olduğunu biliyoruz. Onun için biz işimize bakacağız." şeklinde görüş belirtti.



Gençlere katılımlarından dolayı teşekkür eden Bakan Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:



"İnşallah bu gezinin sonunda olayı daha iyi özümsemiş, algılamış şekilde şehrinize, ailenizin yanına döneceksiniz. Sizden tek bir ricam var, elinizdeki imkanları sonuna kadar kullanın. Farklı illerden geliyorsunuz. Birbirinizle olan bağı koparmayın. Ne kadar çok kişi ile iletişim halinde olursanız, o kadar güçlü olursunuz. Birbirinizle olan teması koparmayın."