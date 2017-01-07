2022 Engelli Maaşı Miktarları Belli Oldu

Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, yeni yılda merakla beklenen 2022 engelli maaşı miktarlarının belli olduğunu söyledi.



Dernek Başkanı Çelik, "Bilindiği üzere 2022 maaşı almak için hane geliri başka bir deyişle kişi başı hesaplanırken asgari ücrete göre hesaplama yapılır. Alınacak 2022 engelli maaşı miktarı ise memur aylık katsayısına göre hesaplanır. Buna göre memur aylık kat sayılarının açıklanmasıyla engel oranına göre 2022 engelli maaşı alan engellilerimizin maaşları belirlendi. Buna göre, 1 Ocak 2017 - 30 Haziran 2017 tarihleri arasında yüzde 40-69 oranında engelli olan engellinin aylığı bin 59,64 TL, yüzde 70 ve üstü bakıma muhtaç engelli aylığı bin 589,47 TL, 18 yaş altı engelli yakını aylığı bin 59,64 TL, 65 yaş üstü yaşlılık aylığı ise 705,62 TL oldu. Engelli üyelerimiz yeni maaşlarını sağlıklı ve engelsiz günlerde güle güle harcasınlar" dedi. - BİLECİK