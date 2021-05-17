2021 Kainat Güzeli kim oldu? Andrea Meza kimdir? Andrea Meza kaç yaşında, nereli?

Amerika merkezli Miss Universe Organization tarafından her yıl düzenlenen uluslararası bir güzellik yarışması kainat güzellik yarışması bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleşti. Peki, 2021 Kainat Güzeli kim oldu? Andrea Meza kimdir? Andrea Meza kaç yaşında, nereli?

Amerika merkezli Miss Universe Organization tarafından her yıl düzenlenen uluslararası bir güzellik yarışması kainat güzellik yarışması bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleşti. Peki, 2021 Kainat Güzeli kim oldu? Andrea Meza kimdir? Andrea Meza kaç yaşında, nereli?

2021 KAİNAT GÜZELİ KİM OLDU?

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Kainat Güzellik Yarışmasında tacın yeni sahibi Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu.

ANDREA MEZA KİMDİR?

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Kainat Güzellik Yarışması, dün ABD'nin Florida eyaletindeki Seminole Hard Rock Hotel & Casino'da düzenlendi. Yarışmanın galibi, Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu. Dünya genelinden 74 kadının katıldığı yarışmada ikinciliği Brezilya'dan Julia Gama alırken, üçüncülüğü ise Peru'dan Janick Maceta Del Castillo aldı.Törende eski güzeller Cheslie Kryst, Paulina Vega ve Demi- Leigh Tebow yorumcu olarak yer aldı. Geçen yıl pandemi nedeniyle güzellik yarışmasının düzenlenmediği Türkiye ise Kainat Güzellik Yarışmasına katılım sağlamadı.