2019'a Kadar Türkiye'nin Genelinde..."
Başbakan Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Yağız Efe Keçe'ye bıraktı.
Başbakan Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Yağız Efe Keçe'ye bıraktı. Yıldırım, eğitim sistemine ilişkin sorular üzerine, "2019'a kadar Türkiye'nin genelinde tüm okullarda tekli eğitime geçilecek" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde çocuklarla bir araya geldi. Yıldırım, bir günlüğüne koltuğunu Fevzi Özbey Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olan Yağız Efe Keçe'ye bıraktı. Çocuklardan oluşan kabine üyeleri, bakanlıklarına ilişkin faaliyetler hakkında kabine üyelerine bilgi verdi. Tek tek kabine üyeleriyle tokalaşan Yıldırım, kabineye 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Kısa bir konuşma yaparak kabine üyelerine seslenen Yıldırım, "Sayın Başbakan sana da hayırlı olsun. Çok ciddi duruyorsun. Sevgili çocuklar, her birinizi tek tek sevgiyle selamlıyorum, gözlerinizden öpüyorum. Bugün bayram, ben sizler aracılığıyla ülkemizin her köşesinde bu bayramı kutlayan bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum, bayramlarını kutluyorum. Siz, dünyamızı güzelleştiren meleklersiniz. Sizler, ülkemizin aydınlık geleceğisiniz. Sizler, yeryüzünün yıldızlarısınız. Her çocuk baharı müjdeleyen bir çiçektir. İnanıyorum ki sizler bin bir renkli çiçekler olarak dünyaya baharı yaşatacaksınız. Ulusal egemenlik mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biri, 23 Nisan tarihidir. Bu tarih, TBMM'nin İstanbul işgal edildikten sonra ilke olarak toplandığı tarihtir. Bu tarihin aynı zamanda çocuklar için bayram olarak ilan edilmesi bir rastlantı değildir. Ulusal egemenlik bir ülkenin, bir toplumun bağımsız olarak varlığını sağlayan en önemli husustur. Dolayısıyla 23 Nisan bayramı, ulusal egemenliğimize sahip çıkma ve bunu sürekli kılma meselesidir. 23 Nisan'ı bütün dünya çocuklarıyla birlikte kutlamamızda bu değerin evrenselliğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.
Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Aslında ülkemizin bütün çocuklarıyla bir araya gelmek, hepinizi, onları da kucaklamayı çok arzu ederdim. Ama takdir edersiniz ki bu mümkün değil. Ancak, sizlerin aracılığıyla bütün çocuklarımızı buradan bir kez daha selamlıyoruz, sizleri 23 milyon çocuğumuz adına misafir ediyoruz. Bugün söz sizde. Sizler, anlatacaksınız vatandaşlarımız ve bizler dinleyeceğiz. Bu koltukları dolduran siz değerli yavrularımıza bizim de sorularımız olacak. Bugüne kadar hep bize soruyorlardı, şimdi vatandaş adına biz size sorular soracağız. Nasıl bir Türkiye hayaliniz var? Gelecekte Türkiye'yi nerede nasıl görmek istiyorsunuz? Bugün içinde bulunduğumuz dünyaya nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz ve sizce daha çok adalet, barış ve kardeşlik nasıl sağlanabilir? Sevgi ve hoşgörüyü bütün insanlık için nasıl temin edebiliriz? Çocuklar için yaşanabilir bir dünya nasıl olmalı?"
Yıldırım, daha sonra sözü küçük başbakan Keçe'ye bıraktı. Kabine üyelerine hitap eden Keçe de, "TBMM'nin açılışının 97. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bizleri kabul eden ve bu onurlu makamı temsil etme fırsatını bana sunan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya çocuklarıyla paylaşan ilk ve tek ülke olmanın gururu içerisindeyiz. Bu gururu bizlere yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ne mutlu ki milli irade ve milli egemenliğin çocuklara emanet edildiği böyle bir ülkenin evlatlarıyız. Bu duygu ve düşüncelerle bütün dünya çocuklarına huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Bayramımız kutlu olsun. Bizlere milli irade ve demokrasinin hakim olduğu bir gelecek sağlamak için canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı bir ömür diliyorum. 65. hükümet döneminin 23 Nisan özel oturumunu açıyorum" şeklinde konuştu.
KABİNEDE 13 KIZ ÇOCUĞU OLMAK ÜZERE 12 DE ERKEK BAKAN BULUNUYOR
Kabine üyeleri 13 kız ve 12 erkek bakandan oluşuyor. küçük bakanlardan oluşan kabine üyeleri şöyle:
"Başbakan Yağız Efe Keçe, Başbakan Yardımcıları Sıla Yıldırım, Mesut Efe Güngör, Tunahan Genç, Zeynep Duman ve Ozan Can, Adalet Bakanı Hasan Berk Özyürek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Elif Reyyan Varank, Avrupa Birliği Bakanı İsmail Efe Öztoprak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Gözde İlknur Ceylan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Görkem Evren Kaynak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Rumeysa Çelik, Dışişleri Bakanı Ayşe Rabia Yıldız, Ekonomi Bakanı Zeynep Genç, (görme engelli) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Elif Erol, Gençlik ve Spor Bakanı Miray Gülter, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sıla Ürkmez, Gümrük ve Ticret Bakanı Arda Doruk Tosun, İçişleri Bakanı Elifnaz Aksakal, Kalkınma Bakanı Betül Ateş, Kültür ve Turizm Bakanı Şevval Bozkurt, Maliye Bakanı Aykut Önder, Milli Eğitim Bakanı Selim Gönültaş, Milli Savunma Bakanı Muhammed Emin Akyüz, Orman ve Su İşleri Bakanı Ahmet Kutluhan Çakmakçı, Sağlık Bakanı Güven Doğan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Emirhan Arslan."
Bakanlar, bakanlık faaliyetlerine ilişkin kabine üyelerine bilgi verdi. Kabine üyelerinin sözlerini tamamlamasının ardından konuşan Başbakan Yıldırım, "Sayın Başbakan senin kabine konulara çok vakıf. Yani, bizim bakanlar kurulu bunu izlediyse baya bir etkilenmişlerdir. Gördüğüm kadarıyla bütün konularda bakanlar iyi hazırlanmış, sunumlarını da çok güzel yaptılar. tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Basın mensuplarının sorularını cevaplayan küçük başbakan Keçe, "Bakanlar Kurulunun bugünlük üyeleri oldunuz ama anayasa değişikliğiyle bazılarınız için 7-8 yıl sonra kabinede yer alma imkanı var, ne düşüyorsunuz" sorusuna, "Bu hakkında mutluluk duyuyoruz" cevabını verdi.
Kabine üyelerinin ağırlıklı olarak kız çocuk öğrencilerden oluşmasının hatırlatılması üzerine küçük başbakan Keçe, "Kadın bakanlarımızın kabinede artması lazım, ben memnuniyet duyarım. Eminim Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım da memnuniyet duyar" dedi. Yıldırım da bu sözler üzerine, "Gayet etkilendik, yarıdan fazlası kızlarımızdan oluşuyor. Bu memnuniyet verici, Türkiye'nin geleceği açısından kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması açısından geleceğin Türkiye fotoğrafını görüyoruz. Bize de böylece bir mesaj verdiniz" açıklamasında bulundu.
Kabine üyeleri de küçük başbakan Keçe'ye sorularını yöneltti. Tekli eğitim sistemine ilişkin soruya Keçe, "Tekli eğitim sistemine geçilmesi daha iyi oldu. Çünkü, sabah çok erken gidiyor, öğlenci grup daha geç geliyor. Bu böylelikle aşılmış oldu" dedi. Yıldırım da 2019'a kadar Türkiye'nin genelinde tüm okullarda tekli eğitime geçileceğini ifade etti.
Küçük Enerji Bakanı Elif Erol, tekli eğitim sistemine ilişkin en çok soru soran bakan oldu. Yıldırım, bu soruların yinelenmesi üzerine, "Pek tatmin olmadı" ifadesini kullandı.
Ödevlerin çok olmasının belirtilmesi üzerine ise küçük başbakan Keçe, "Bence ödevlerin olması daha iyi, çünkü öğrencilerimiz evlerinde de çalışabiliyor bu konulara. Ödevler sayesinde evde de çalışmış oluyorlar" diye konuştu.
4+4+4 sisteminin sorulması üzerine Keçe, "5. sınıf olunca, 5+5 gidince sistem, 4. sınıf konuları zor, 5. sınıfta tatmin olmuyordu öğrenciler" dedi.
Akıllı tahtası olan ortaokullara tablet verilmesi konusundaki talebe ilişkin soru üzerine Keçe, "Bizce liselere verilmesi daha iyi, ortaokullara da vereceğiz. Bir yıl içinde vereceğiz" şeklinde konuştu.
Küçük Milli Eğitim Bakanı Selim Gönültaş, 'sınıfların kalabalık olduğuna' işaret ederek, "Tekli eğitim sistemine geçince bu kalkacak, okullarda biraz daha az öğrenci olacak" ifadelerini kullandı.
Sorular üzerine Yıldırım, "Benim bakanlarım beni bu kadar sıkıştırmıyor Sayın Başbakan. Senin bakanlar baya işlerle ilgileniyorlar, ekibin kuvvetli" dedi.
Okullara küçük sağlık odaları kurulması yönündeki talep üzerine ise küçük başbakan Keçe, "Tabii ki daha uygun olur" şeklinde cevap verdi.
Başbakan Yıldırım, küçük başbakan Keçe'yi ve kabine üyelerini uğurladı.
(Enise Vural / İHA)