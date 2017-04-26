2018 Maruti Dzire Hindistan'ın Swift Sedan mı Olacak ?

CARMEDYA.COM – 2018 Maruti Dzire, Hindista'nın Swift sedanı olacak. Swift'e göre daha güçlü duran model, yuvarlak hatlarıyla dikkat çekiyor.



Arka bölüme doğru parallel uzayan tavan yapsısı, iç mekanda baş mesafesi konusunda olumlu sinyaller veriyor.



Dzire 1.3 litre dizel motor ile gelecek. Bunun dışında 1.2 litrelik benzinli üniteninde yer alacağı biliniyor. Model 5 ileri otomatik ve manuel şanzımanla kombine edilecek. Modelin HB versiyona göre 1.000 $ daha pahalı olması bekleniyor.