2018 Hedefimizi Çabuk Yakaladık'

BUĞRA ERSAVAŞ - Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, milli takımların çok başarılı bir dönem geçirdiğini söyledi.



Şebin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2018 hedefimizi çok çabuk yakaladık. Çocuklarımız, elde ettikleri başarılarla üzerimize büyük yük yükledi. Bundan memnunuz." dedi.



Curlingde öncelikli hedeflerinin branşlarını ülke genelinde tanıtmak ve yaymak olduğunu vurgulayan Şebin, "Büyük hedefimiz ise 2022 Kış Olimpiyatları'nda yer almak. Her kıtadan 3 ülkeye kota veriliyor. Curlingde dünyanın en iyi ülkeleri Avrupa kıtasında. Dolayısıyla birçok ülkeyi zorlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Henüz yeni bir federasyon olduklarını ifade eden Şebin, "Göreve geldikten sonra 6 aylık süre içinde hem ulusal hem de uluslararası faaliyetleri planladık. Hedeflerimizden birisi, dünya genelinde önemli sonuçlar elde etmekti. Türkiye'de tanınmak için bu başarıları yakalamak lazım." şeklinde görüş belirtti.



"Sporcularımız, Türk gencine yakışır şekilde mücadele etti"



Milli takım sporcularının başarılı performanslarına dikkati çeken Şebin, "Geçen sene A takımımız bir üst klasmana yükselmişti. Bu sene ise hem genç kızlarımız hem de genç erkeklerimiz A klasmanına yükselme şansını finalde kaybetti." diye konuştu.



Şebin, müsabakalara psikologlar eşliğinde hazırlandıklarını ve 3 ay yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirerek şöyle devam etti:



"Çocuklarımız, yüzümüzü kara çıkarmadı. Bu hassas dönemde sporcularımız, bayrak ve vatan sevgisiyle Türk gencine yakışır şekilde mücadele etti. Kızlarda da erkeklerde de dünya ikincisi olduk. Kızlarda, curling branşının ana vatanı olan İskoçya'ya yenildik. İskoçya, bu sporu 1200'lü yıllardan beri yapıyor. Erkeklerde ise tie-break sonucunda Çin'e kaybettik. Çin'in 50-60 yıllık yatırımı ve önemli tesisleri var. 300 bine yakın sporcuları bulunuyor. 300 bin kişi arasından seçilip Erzurum'daki çocuklarımızla mücadele ettiler. Dolayısıyla bizim açımızdan büyük bir başarı."



Curling özerkleşiyor



Kenan Şebin, kuruluşunun ardından özerkleşme yolunda en hızlı federasyon olduklarını, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan büyük destek aldıklarını belirtti.



Bakan Kılıç'ın talimatıyla özerklik dosyalarını hazırladıklarını ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kuruluna sunduklarını bildiren Şebin, gerekli onayların ardından bunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla özerkleşeceklerini aktardı.



Özerkliğin yanı sıra tesisleşmenin önemine değinen Şebin, şunları söyledi:



"Olimpik ölçülerdeki tek salonumuz Erzurum'da. Türkiye'nin başka yerlerinde tesisler yapılması, elde edilen başarıların 3-4'e, sporcu sayısının da 10'a katlanması demektir. Salon yapacağımız illerdeki üniversitelerle iş birliği yapmak zorundayız. Üniversitelere, curlingin seçmeli derslerini koymamız lazım. Antalya'da olimpik ölçülerde curling salonu yapılmasını, federasyonumuzun 2017 bütçesine aldık. Curling, genelde soğuk olan kuzey Avrupa ülkelerinde yapılıyor. Bu salonun yapılmasıyla, futbol gibi herkesi Antalya'ya çekmek istiyoruz. Antalya'dan tüm ülkelere direkt uçuş olması önemli."



"Büyük kulüplerle temasa geçtik"



Şebin, ülkenin mali kaynaklarını mantıklı kullanmak zorunda olduklarını belirterek, 2-3 kulvarlık salonların kendilerine yeteceğini söyledi.



Türkiye'nin birçok yerinde yeni stat ve salonlar yapıldığını hatırlatan Şebin, şunları kaydetti:



"Buralarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Uygun olan yerlere salonlar yapacağız. Büyük kulüplerle temasa geçtik, hatta Sayın Bakanımız, bizzat kulüp başkanlarıyla görüştü. Curlingin kulüplere maddi noktada büyük yükü olmayacak. Antrenör ve sporcularını biz sağlayacağız, onların isim haklarını kullanacağız."