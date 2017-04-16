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2018'de Hosting Pazarında Global Bir Marka Olacağız
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2018'de Hosting Pazarında Global Bir Marka Olacağız

Sunucu barındırma ihtiyaçları giderek artıyor.

2018'de Hosting Pazarında Global Bir Marka Olacağız

Sunucu barındırma ihtiyaçları giderek artıyor. Markum.net Genel Müdürü Ahmet Çilingir ile, Türkiye'deki sunucu barındırma pazarının büyüklüğünü ve bu pazarın daha da büyüyüp yurt dışına açılması için neler yapılması gerektiğini konuştuk.

Kaynak: Dunya.com

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