2018'de Hosting Pazarında Global Bir Marka Olacağız
Sunucu barındırma ihtiyaçları giderek artıyor.
Sunucu barındırma ihtiyaçları giderek artıyor. Markum.net Genel Müdürü Ahmet Çilingir ile, Türkiye'deki sunucu barındırma pazarının büyüklüğünü ve bu pazarın daha da büyüyüp yurt dışına açılması için neler yapılması gerektiğini konuştuk.
Kaynak: Dunya.com
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