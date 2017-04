2018 Audi R8 V10 Sport Edition, Bir Spor Otomobil Daha Spor Olur mu? Olur.





Bir Spor Otomobilden Daha Fazlası… 2018 Audi R8 V10 Sport Edition … Audi Sport'un gümüş, kırmızı ve siyah renkleri bu kez kendi adını taşıyan R8 Coupe'nin özel versiyonunu süslüyor.



Yarış pistleri ve günlük kullanım için geliştirilen Audi R8 Sport Edition sadece 200 adet üretilecek



Yarış pistlerinde ve pist dışında kullanıma uygun olarak üretilen Audi R8, markanın spor segmentinin zirvesinde konumlanıyor. Genlerinde, Audi Sport'un başta dayanıklılık yarışları olmak üzere ulaştığı pek çok başarıdan harmanladığı bir uzmanlık yer alıyor. Audi, bu yüksek performanslı spor otomobili Audi Sport'un karakteristik dokunuşlarıyla daha spor hale getirdi.



Audi Sport Edition; gümüş, kırmızı ve siyah renklerinin etkileşimi ve kendine özgü iç donanımı ile tüketici sınıfına getirdiği motor sporları hissini daha da ileri taşıyor. Mat veya parlak seçenekleri bulunan flöre gümüşün yanı sıra, mitos siyahı ve ibis beyazı gibi renk seçenekleri mevcut. Müşterinin tercih ettiği gövde renginden bağımsız olan parlak kırmızı yan kanatlar ve yan aynaların yarattığı çarpıcı görünüm, otomobilin görsel vurgularından yalnızca biri. Tümüyle titanyum siyahı olan ön spoyler, tek çerçeveli ızgara (Audi Single Frame) ve difüzör yuvası; sofistike dış yüzeyi öne çıkararak otomobilin kendine has karakterini vurguluyor.



İki motor seçeneği





Audi Sport GmbH, özel üretim modelinde Audi Sport logolu 20 inçlik alüminyum jantlar 245/30'luk ön ve 305/30'luk arka lastikler kullanıyor. Modelin, 540 HP güce sahip V10 ve 610 HP'lik V10 plus versiyonları bulunuyor. R8'in V10 versiyonunda güçlü çelik frenlerin kaliperleri, parlak kırmızı renkleriyle ateşli bir görüntü kazanıyor. V10 Plus motorlu versiyonda ise seramik fren disklerinde antrasit renkli kaliperler yer alıyor.



İç mekanda ise sürücü ve yolcuyu, aydınlatmalı kapı eşiği kaplamaları karşılıyor. Alüminyum detaylarda Audi Sport markası ve kırmızı logosunun yanı sıra, modelin sınırlı sayıda üretildiğinin altını çizen "1/200" işlemesi yer alıyor. Kapı kaplamaları ve spor koltuklar ince Nappa derisinden kaplanmış olup, koltuk sırtlıklarında bu özel üretime özgü olarak bir R8 amblemi de bulunuyor.



Motor sporlarına bir saygı, direksiyondaki kırmızı şerit





Bu özel üretim modelde standart olarak gelen yüksek performans direksiyonun üzerinde R8 amblemi bulunuyor. Direksiyonun siyah deri kaplı kenarlarında saat 12 yönünden geçen kırmızı şerit, aracın motor sporları geleneğinin bir devamı niteliğinde. Bu işaret, sürücülerin araç kullanma becerilerinin sınırlarını zorlarken direksiyonu ortalamalarına yardımcı olan görsel bir destek işlevi görüyor.



Interior



Otomobilin ortasında yer alan, gücüyle ünlü V10 motor, direksiyon üzerindeki start-stop düğmesi ile başlatılırken, otomobilin dinamik yol tutuş sistemi Audi drive select de, direksiyon üzerinde bulunan düğmeyle ayarlanıyor. Biri çevirmeli olan diğer üç düğme ise egzoz kapaklarının ve performans modunun kontrol edilmesini sağlıyor. Otomobilin performans modu seçenekleri arasında kuru, ıslak ve kar olmak üzere üç sürüş programı yer alıyor.



Türkiye'den de sipariş edilebilecek





R8 Coupe Audi Sport versiyonu sınırlı sayıda, yalnızca 200 adet üretilecek ve tüm dünyada Mayıs 2017'den itibaren satışa sunulacak. İlk otomobiller, Temmuz ayından itibaren teslim edilecek.



2018 Audi R8 V10 Sport Edition



