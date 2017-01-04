2017 Yılının İlk Toplantısı Yapıldı

Vali Zülkif Dağlı Düzce'de yapılan ya da yapılmayan yatırımların takibini bırakmıyor. Göreve geldiği ilk ay başlattığı yatırım izleme toplantılarına devam eden Vali Dağlı, 2017'nin ilk yatırım izleme programını bugün gerçekleştirdi.



Vali Zülkif Dağlı Başkanlığında, İlçe Kaymakamları Düzce İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı "Aylık Yatırım İzleme Toplantısı" Makam Toplantı Salonunda gerçekleşti.



Toplantıda, kurumlar tarafından yürütülen yatırımların son durumları hakkında kurum yetkilileri tarafından ayrıntılı bilgi verilerek, yatırımların daha kısa sürede tamamlanabilmesi için alınması gereken tedbirler görüşüldü.



Vali Dağlı toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, "2017 yılının ilk toplantısı. Göreve başlamamızdan itibaren 3. toplantımızı yapıyoruz. Her ay aşama aşama geldiğimiz noktayı bu şekilde takip ediyoruz. Eksik olan noktalar, yeni yatırımlar, geçen ay düşünüp de yapamadıklarımız neler. Hangi aşamaya gelmişiz bugün de bunları değerlendireceğiz. Toplantımız 4,5 saat sürecek gibi görünüyor" dedi.



Toplantı basına kapalı olarak devam etti. - DÜZCE