2017 Yılının İlk Mülki İdare Amirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Malatya'da 2017 yılının ilk Mülki İdare Amirleri Toplantısı Vali Mustafa Toprak'ın başkanlığında yapıldı.



Malatya Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamları katılırken toplantıda gündemdeki konular ve ilçelerin sorunları görüşüldü.



Toplantı öncesinde konuşan Vali Toprak, eğitim alanındaki konuların yanında ilçelerdeki yerel hizmetlerin ve kalkınmaya yönelik hizmetlerin daha kaliteli ve daha verimli olmasını sağlamak, asayiş ve trafik konularını görüşmek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldiklerini ifade etti.



Vali Toprak toplantıda, FETO/PDY, PKK/KCK silahlı terör örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı Malatya'da bu güne kadar sürdürülen operasyon ve çalışmaların, asayiş ve yol kontrollerinin sıkı bir şekilde devam ettirilmesini istedi.



Vali Toprak ayrıca, eğitim konusunda özellikle servis araçlarının ve normal okul servis araçlarının sıkı kontrollere tabi tutulmasını, mevzuat ve sözleşmelerinde belirtilen hususlara uygunluğunun denetlenmesi talimatını verdi. Trafik kontrollerinin de aksatılmadan sürdürülmesini isteyen Vali Toprak, narkotik yönünden de okul çevrelerinde denetimlerin sıklaştırılmasını, çocukların uyuşturucu gibi maddeler konusunda bilgilendirilmelerini ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. - MALATYA