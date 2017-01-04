2017 Yılının İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Toplantıya Belediye Meclis üyeleri, Başkan Yardımcılarımız ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım meclis oturumunu açmadan önce 2017 yılının hayırlı olmasını dileyerek, ülkemiz için barış ve huzur dileklerinde bulundu. Ocak ayı meclis toplantısı bir önceki aya ait meclis toplantısının karar özetinin okunup oylanması ile başladı. 9 maddenin görüşülerek karar bağlandığı toplantıda, Zabıta ve İtfaiye personelinin Fazla çalışma ücretleri ve sözleşmeli personel ücretleri belirlenerek kabul edildi. Ayrıca Komisyon, araç hibesi hususu görüşülerek onaylandı. Diğer bir gündem maddesi olan İmar Tadilat talepleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.