2017 Yılının İlk Bakanlar Kurulu Beştepe'de Toplandı

2017 yılının ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başladı.



Yeni yılın ilk Bakanlar Kuruluna Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde saat 15.24'te başlayan toplantının ana gündem maddesi yurt içi ve yurt dışında yürütülen terörle mücadele çalışmaları olacak. Suriye'de DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin detaylar toplantıda masaya yatırılacak. Yurt içindeki terör olayları da toplantının gündeminde ilk sıralarda yer alacak. Ayrıca, OHAL'in uzatılıp uzatılmaması konusunun da toplantıda görüşülmesi bekleniyor. - ANKARA