2017 Yılında Hedef 100 ila 200 Milyon Yuan Arasında Ürün İhraç Etmek

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Bir Kuşak-Bir Yol inşasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın çekirdek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bölgedeki işletmeler bu gelişmeyi iş fırsatlarına çeviriyor.

Xinjiang'nın İli vilayetinin Çapçal ilçesi, Çin'de Xibo etnik grubu başta olmak üzere çeşitli etinik grupların toplu halde yaşadıkları bir özerk ilçe.

Yerel hükümetin burada kurduğu Yinan Sanayi Parkı, İli'nin merkezi Yining kentine 24 kilometre ve Çin'in bir numaralı limanı olan Dulata limanına 50 kilometre mesafede yer alıyor. Ulaşım imkânları son derece elverişli.

Xinjiang Gaoguang Grubu yönetim kurulu başkanı Wang Zhengfang'ın verdiği bilgilere göre, grup Bir Kuşak-Bir Yol inşasından doğacak fırsatları değerlendirerek yerel hükümetin de desteğiyle Ağustos 2016'da Orta Asya'daki 5 ülkenin piyasalarına girmeye başladı. 2016 yılı sonuna kadar, grubun Orta Asya ülkelerine ihraç ettiği ürünlerin hacmi 10 milyon yuanı buldu. 2017 yılında grubun bu ülkelere 100 ila 200 milyon yuan arasında ürün ihraç etmesi planlanıyor.

Grubun ihrcatı, Orta Asya'daki 5 ülkenin ekonomik gelişmesine güç katarken, Çapçal ilçesinde istihdam olanakları sağladı ve ilçenin mali gelirine katkıda bulundu.