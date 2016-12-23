2017 Yılında Hangi Mesleklerin Yıldızı Parlayacak?

Bu sorunun yanıtını Türkiye'nin istihdam ve sanayi yatırımlarında aramak gerektiğinin altını çizen dünyanın önde gelen seçme ve yerleştirme uzmanı REED'in Türkiye Genel Müdürü Asiye Yıldırım, 2016'da onaylanan esnek çalışma kanunun pek çok farklı iş dalına ve istihdam pazarına olumlu etkiler yapacağına dikkat çekiyor.

Türkiye'nin Avrupa'daki ortalama yüzde 4.7 büyüme hızını yakalayan, en hızlı büyüyen ve gelişen ülkeler arasında sayıldığına, nüfusunun neredeyse yüzde 50'sinin 31 yaşını aşmadığına dikkat çeken Yıldırım, "Türkiye'de onaylanan esnek çalışma yahut geçici istihdam kanunu pek çok farklı kesime yeni iş imkanları açacak. Esnek çalışma şimdiye kadar Avrupa'da birçok ülkenin işsizlik sorununa çare oldu. Kadın istihdamının işgücüne katılıma olumlu etkisi olduğu gibi, kadınlara iş hayatından kopmamaları için imkânlar tanıdı. Genç mezunların iş deneyimi edinmeleri için kariyerlerindeki ilk adımların atılmasına yardımcı oldu. Günümüzde yaşam tarzı olarak geçici işlerde çalışmak isteyen ya da kendi ilgi alanlarına, hobilerine daha fazla zaman ayırmak isteyen kişiler de bu tarz bir iş modeline sıcak bakabiliyor" dedi.

Esnek çalışma kanunun da sağladığı ek faydalarla 2017 yılında; hizmet sektöründe, danışmanlık alanında, sağlık sektöründe, turizm sektöründe bilişim teknolojilerinde esnek işgücü talebinin artacağı düşünülmektedir. Aslında sektörlerden bağımsız olarak dönemsel olarak ihtiyaç duyulan her alanda esnek işgücü temini artıyor olacak. Esnek çalışma yasası yarı zamanlı işlerde çalışmayı tercih eden kadın ve gençlerimize de sosyal haklar getiriyor. Böylelikle call center elemanları, hemşire, fizyoterapist, hemşirelik, asistanlık, IT, elemanları gibi pozisyonlarda eleman ihtiyacı doğacak.

Türkiye'de inşaat sektöründe her yıl olduğu gibi bu yıl da talebin devam edeceğini anlatan Yıldırım, "Türk inşaat şirketleri yurtiçi faaliyetlerinin yanı sıra yurtdışı faaliyetlerini aktif olarak yürütüyor. İnşaat Mühendisi, Satış Müdürü, Proje Müdürü/Yöneticisi gibi roller bu sektörde en çok talep edilecek pozisyonlar olarak sıralanabilir" diyor.

Akademisyen ihtiyacı…

Kurumların teknolojiye olan yatırımlarının da arttığına dikkat çeken Yıldırım, "Rekabetçi olma isteği sanayicilerin yenilikçi teknolojilere olan yatırımlarını arttırıyor. Bu sebeple 2017'de birçok alanda eleman ihtiyacı doğacağını tahmin ediyoruz. Veri analizi yapabilecek uzmanlar, 3-D baskı, nesnelerin interneti, akıllı robotlar gündemimizde olacak. Sanayide nitelikli işgücü ihtiyacı artarken kurumlarda, CTO, Bilgi İşlem Müdürü, Yazılım Uzmanı, Proje Satış Müdürü, Sistem Mühendisi, Sistem Uzmanı, AR-GE Uzmanı, ERP Müdürü rolleri büyük talep görecek" dedi.

Perakende sektörünün hem ülkemizde hem de global arenada düzenli büyüyen dinamik sektörlerden biri olduğunu anlatan Yıldırım, "Perakende sektöründe e-ticarete bağlı pozisyonların artacağını söyleyebiliriz. Ancak 2017'de akademik dünyada da büyük hareketlilik yaşanacak" dedi.

2017 yılında sosyoloji ve psikoloji dallarına olan ilginin artacağına dikkat çeken Yıldırım, "Bilimsel araştırmalar gündemimizde olacak. Akademisyen, öğretmen ve araştırma uzmanlarına istihdam yapılacak. Kurumlarda yaratıcılık içeren tüm pozisyonlara olan talep çoğalacak. Hukuk, satış, finans pozisyonları her daim talep edilen pozisyonlardandır. Bütün kurumlar için finansman bulmak ve parayı yönetmek önemli olduğu için 2017'de finans alanındaki pozisyonlar da gözde mesleklerden olacak" dedi.

Enerji sektörü canlanıyor…

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, 2015 ­ 2021 yılları arasında rüzgâr enerjisinde üretim maliyetlerinde yüzde 15 düşüş yaşanacak, bu durum proje sayısının artmasına ve daha çok istihdama yol açacak.

"Uzmanlara göre doğru politikalar, rüzgâr enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payını 2030 yılında yüzde 20'ye taşıyabilir" diyen Yıldırım; "Artık devletler, nükleer enerjiden uzaklaşıp, rüzgâr, güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan daha fazla faydalanmanın yollarını arıyor. Türkiye ise dünyanın en büyük 10'uncu yeni rüzgâr türbini pazarı olarak kendini daha da geliştirmek istiyor. Yeni çıkan enerji kanunu da göz önüne alındığında enerji mühendislerine ve rüzgâr tribünü teknisyenlerine duyulan ihtiyacın 2017'de daha da artacağını düşünüyorum" dedi.

"Reed'in büyümesi Türkiye'deki istihdam artışının göstergesi…"

2017 yılı için Reed Türkiye'nin de hedef büyüttüğünü anlatan Asiye Yıldırım "Mayıs 2011'de Bell Holding ortaklığında REED Türkiye Özel İstihdam Şirketi olarak pazara giriş yaptık. Bugün dünya genelinde 13 ülkeye yayılan bilgi birikimiz ile uzman, orta kademe ve üst düzey seçme ve yerleştirme hizmetlerinde Türkiye'nin önde gelen firmalarına çözüm ortağı oluyoruz. Sadece Türkiye değil Dubai, Mısır ve Irak gibi yakın coğrafyadaki şirketlere de hizmet veriyoruz. REED ailesi olarak dünya genelinde yılda 20 bin kişiyi işe yerleştiriyoruz. Türkiye'de ise senede ortalama 200 kişinin yeni kariyerine başlaması konusunda müşterilerimize danışmanlık veriyoruz. 2017 yılında bu rakamın daha da artacağına inanıyoruz" dedi.

REED Türkiye'nin son beş yılda yakaladığı büyüme hızına dikkat çeken Yıldırım, "Yapmış olduğumuz işin merkezine insanı koyarken yönetim anlayışımızda da aynı politikayı takip ediyoruz. 2011 yılından bu yana hep çift haneli rakamlar ile büyüyen bir organizasyon olduk. 2016 yılı bütçemizi de yine çift haneli büyüme rakamları ile tamamlıyoruz. Geçen yıla göre yüzde 81 büyüdük. Önümüzdeki dönemde de sektörümüze liderlik etmeyi, müşteri odaklı çalışma yaklaşımımızla, müşterilerimize hızlı ve kaliteli danışmanlık hizmeti deneyimi yaşatmayı arzu ediyoruz."

56 yıllık deneyim…

1960 yılından bu yana işe alım ve danışmanlık hizmetleri sektöründe hizmet veren İngiltere merkezli REED, dünyada ilk defa uzmanlık istihdamı gerçekleştiren bir yapılanma olarak tanınıyor. Bugün; İngiltere, İrlanda, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Bulgaristan, Malta, Türkiye, Avustralya, Hong Kong, Singapur, Kore ve Malezya'da 30'un üzerinde uzmanlık alanıyla 13 farklı noktada faaliyet gösteren REED, Türkiye'de ise son beş yıldır doğru pozisyon ile doğru insanları eşleştirerek yerli ve uluslararası şirketlerin önemli iş ortaklarından biri olarak varlığını sürdürüyor.

Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara ofisleriyle çalışmalarını yürüten REED Türkiye; orta ve üst düzey personel seçme - yerleştirme, dönemsel eleman temini, işe alım süreci yönetimi, dış kaynak kullanımı ve bordrolama gibi istihdam pazarına yönelik birinci sınıf İK hizmeti sunuyor.