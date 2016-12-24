2017 Yılında Hac Kayıtları Otomatik Yenilenmeyecek

Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, 2017 yılında Hac için otomatik kayıt yenileme işleminin yapılmayacağının altını çizdi.



Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, 2017 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 28 Aralık 2016 ile 06 Ocak 2017 tarihleri arasında alınacağını kaydetti.



Müftü Mehmet Ali Öztürkçü, Hac konaklama türlerinde değişikliğe gidildiğinden dolayı 2016 yılı Hac kurasına katılıp Hacca gidemeyenlerin, 09-31 Ocak 2017 tarihleri arasında internet ortamından veya müftülüklerden Hac konaklama tercihini belirleyerek kayıt yenileme işlemlerini mutlaka yapmaları gerektiğini ifade etti.



Müftü Öztürkçü, kayıt yeniletmeyenler 2017 kura çekimine dahil edilmeyeceğini, 2017 yılı için otomatik kayıt yenileme yapılmayacağına dikkat çekti.



Müftü Öztürkçü,"2017 yılında Hacca gitmek üzere 'ilk defa kayıt' yaptıracakların ilgili bankalara (28 Aralık 2016 - 06 Ocak 2017 tarihleri arasında) 20 TL. ön kayıt ücreti yatırmış olması gerekmektedir. 2017 yılında otomatik kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. 2016 yılında kuraya katılanlardan Hacca gidemeyenler, kayıt yenileme işlemlerini 09 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerinde veya internet ortamında kendileri yapacaklardır. Kayıt yeniletenler, Hac konaklama türü, kayıtlı olduğu il ve ilçesini, iletişim bilgileri ile kura birliktelik işlemlerinde değişiklik yapmak istedikleri taktirde bu işlemlerini 09 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında Müftülüklerden yaptıracaklardır. Kura çekiminden sonra kesin kayıt yapmaya hak kazanana vatandaşlarımızın, 'Kesin Kayıt Yaptırabilir' belgeleri cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerinden, özellikle cep telefonu bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir" dedi. - ADIYAMAN