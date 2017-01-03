2017 Yılında AB'de Neler Olacak ?





Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralan Malta birçok siyasi sorunun üstesinden gelmeye çalışacak. Avrupa Parlamentosu başkanlık seçimi 17 ocak tarihinde yapılacak. Donald Trump ise 20 Ocak tarihinde mevcut başkan Barack Obama'dan görevi devralacak. Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini netleştirmek durumunda kalacak. Malta aynı zamanda Brexit ile ilgili müzakerelere yön verecek.



Almanya'da siyaset yapmaya hazırlanan mevcut Avrupa Parlamentosu başkanı Martin Schulz'un koltuğuna kim oturacak ? Avrupa milletvekilleri önümüzdeki günlerde konuyla ilgili karar verecek. Büyük koalisyonun dağılıp dağılmayacağı sorgulanıyor. İtalyan asıllı Sosyal Demokrat Gianni Pittella ve Hıristiyan Demokrat Antonio Tajani başkanlık için favori isimler arasında yer alıyor. Ancak eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt üzerinde de anlaşma sağlanabileceği belirtiliyor.



Avrupa Birliği uluslararası siyaset alanında özellikle transatlantik ilişkilere odaklanacak. Trump'ın seçim kampanyasında Avrupa Birliği ile ilgili söylemleri endişeye sebep oluyor.



Avrupa Birliği bu yıl üye ülkelerde yapılacak seçimleri yakından izleyecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel genel seçimlerde yarışacak. Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Avrupa Birliği göçmen krizi konusunda Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyor. Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önümüzdeki aylarda zirve planlıyor.



Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşması konusunda bazı sıkıntılar yaşanıyor.



İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit ile ilgili sürecin mart ayı sonuna kadar devreye sokulacağını açıklamıştı.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Avrupa Birliği neler Avrupa ekonomisi yılında olacak AB Parlamentosu ABde 2017 Gepost: 03 januari 2017