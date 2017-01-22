2017 Yılına Ulaştırma Projeleri Damga Vuracak

Uluslararası ana ulaşım koridorlarının üzerinde yer alan Türkiye'nin, bölgesel ve kıtalar arası ticarette bir köprü konumuna gelebilmesi amacıyla yapılması planlanan dev ulaşım projelerinden bazıları hizmete alınırken, bazılarının temelinin atılması planlanıyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nden 1915 Çanakkale Köprüsüne, 3 Katlı Büyük İstanbul Tünelinden Kanal İstanbul'a kadar pek çok proje hayata geçirilecek.

"Demir İpek Yolu" olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin bu yılın ilk yarısında hizmete açılması planlanıyor.

Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum projelerinden sonra her üç ülkenin gerçekleştirdiği üçüncü büyük projede, hat işletmeye alındığında 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşınabilecek. 2034 yılında proje hattı üzerinde 3 milyon yolcu ve 17 milyon yük taşıma kapasitesine çıkılması planlanıyor.

DENİZE YAPILACAK 2. HAVALİMANI 2 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ikinci deniz üzerine yapılacak havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı ihalesi, bu yıl içinde tamamlanacak.

Rize merkeze yaklaşık 34 kilometre, Trabzon merkeze yaklaşık 105 kilometre ve Artvin sınırına 75 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilecek havalimanının, 3 bin metreye 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metrelik taksi yolu denilen bağlantı yolu ve 300 metreye 120 metrelik de apronu olacak.

Havalimanı için yaklaşık 25 milyon ton taş dolgu olmak üzere toplam 88,5 milyon ton dolgu yapılacak. En derin yeri 22 metre olmak üzere ortalama 17 metrelik bir dolgu oluşturacak.

Havalimanı, terminal binası ve diğer üst yapı tesisleriyle yılda 2 milyon yolcuya, Türkiye'nin 56. havalimanı olarak hizmet verecek.

MEGA PROJENİN ETÜT İHALESİ SONUÇLANDIRILACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde ön yeterlilik alan 6 firma, 15 Şubat'ta mali ve teknik tekliflerini sunacak. 2017 yılında tamamlanması planlanan projenin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak, zemin verileri belirlenecek. İhale sürecinin ardından 1 yıl içinde mühendislik projelerinin tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Boğazı'nın altından geçecek söz konusu tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, orta katta geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve alt katta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak.

Büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projenin birinci ayağı, Avrupa yakasında E-5 aksında İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa yakasında TEM otoyolu aksında Hasdal kavşağından başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Çamlık Kavşağı'na bağlanan 2x2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak.

31 KM UZUNLUKTA

Tünel, TEM otoyolu, E-5 karayolu, Kuzey Marmara otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapımına başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa yakasında İncirli'den, Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak.

Avrupa yakasında Hasdal kavşağından Anadolu yakasında Çamlık kavşağına karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Hattın entegre olacağı tüm hatlardan günde 6,5 milyon yolcunun yararlanması bekleniyor.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN 26 OCAK'TA TEKLİFLER ALINACAK

352 kilometre uzunluğunda olması planlanan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Gelibolu-Balıkesir-Savaştepe Otoyolu'nun ilk etapta Malkara-Gelibolu-1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale bağlantısını sağlayacak 100 kilometrelik Malkara-Çanakkale kesimi için 26 Ocak Perşembe günü yapılacak ihalede teklifler alınacak. İhalede, teknik olarak yeterli bulunan firmalar kısa bir süre içinde tekrar davet edilerek tekliflerinde verdikleri süreleri yarıştırılacak ve en kısa süreyi teklif eden firma ihaleyi kazanmış olacak.

Dünyanın "en uzun açıklıklı köprüsü" olma unvanını alacak "1915 Çanakkale Köprüsü" için Anadolu yakasındaki Lapseki'nin Şekerkaya mevkisi ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisinde ihaleye teklif vermeyi düşünen firma grupları tarafından şimdiden sondaj ve zemin etüdü çalışmalarına başlandı.

Trakya'dan Ege ve Akdeniz'e uzanan taşımacılık hattında Çanakkale'yi, Marmara Bölgesi'nde vazgeçilmez bir konuma taşıyacak köprü, Gelibolu ile Lapseki arasında yapılacak.

TOPLAM UZUNLUĞU 354 KM

İki yakanın birbirine, kenar açıklıkları ile kendisinin toplam uzaklığı 3 bin 860 metre ve yaklaşım viyadükleri ile 5 kilometre üzerinde olacak köprünün iki ayağının açıklığının ise 2 bin 23 metre olması planlanıyor. Köprü ve 100 kilometrelik kısmın 2023'te hizmete açılması hedeflenen otoyolun, toplam uzunluğu 354 kilometre olacak. Yol, İstanbul Silivri'den başlayıp, Balıkesir'in Balya ilçesindeki otobanla birleşecek. Otoyol projesi kapsamında Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün yanı sıra toplam 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit köprüsü yapılacak.

EDİRNE'DEN ŞANLIURFA'YA KESİNTİSİZ OTOYOL İÇİN İHALE HAZIRLIĞI

Türkiye'nin önemli otoyol projelerinin başında gelen Ankara Niğde Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu'nun güneyinde bulunan Gölbaşı ilçesinin batısındaki Hacılar Köyü'nden başlayacak. Otoyol, Niğde-Gölcük Kavşağı'nda ise sona erecek. Ankara Niğde Otoyolu tamamlandığında Kızılırmak Nehri'ni geçerek Kırşehir'in Merkez ilçesinde bulunan İğdecik ve Gölhisar mahallesi civarından Kırşehir-Kayseri D260 karayoluna bağlanacak.

YİD modeliyle 14 Nisan'da ihale edilecek Ankara-Niğde Otoyol Projesi, 330 kilometrelik otoyolun yapılmasıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak. Toros Dağları'ndan geçen Tarsus-Niğde kesimi ve Ulukışla bağlantı yolu trafiğe açıldı. Kırkgeçit Tünel ve Viyadük grubunun da parçası olan otoyolun tamamlanmamış kısmının, YİD modeliyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

KANAL İSTANBUL'DA BU YIL TEMEL ATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de kamuoyuna "çılgın proje" olarak açıklanan Kanal İstanbul Projesi ilgili hazırlıklar tamamlandı, uygulama için gerekli çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'a değer katacak proje için yapılan yasal düzenlemeyle kanalın güzergahındaki mera vasfındaki yerler, kamulaştırma bedeli olmadan kullanılabilecek. YİD modeliyle yapılacak projede, süre yarıştırılacak ya da trafik garantisi verilecek. Kanalın etrafında yeni cazibe alanları oluşturulacak. Ön projesi Bakanlıkça, uygulama projesi ise yüklenici firma tarafından hazırlanacak.

Panama ve Hollanda'daki kanallarda incelemede bulunulan Kanal İstanbul Projesi'nin iki yakasına toplam 100 bin konut yapılacak. 6 köprünün yer alacağı proje kapsamında oluşturulacak şehrin, spor ve kültür alanları, alışveriş ve fuar merkezleri de olacak.

Projenin bitirilmesi için hedeflenen tarih 2023 olarak belirlendi. 400 metre genişliğinde, 25 metre derinliği olması planlanan proje için 15 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor.

TÜRKSAT 5A VE 5B UYDULARININ İHALESİ YAPILACAK

Yerli katkının mümkün olduğu kadar yüksek olacağı Türksat 5A ve 5B uydularına ilişkin sözleşmeleri yaparak, işe başlanması hedefleniyor. Söz konusu uydular için dünyada bu işi en iyi yapan ülkelerin firmalarından teklif alındı.

Türksat 5A 2018 sonununda 31 derece doğu yörüngesine, Türksat 5B ise 2019'da 42 derece doğu yörüngesine fırlatılacak. Türksat 5A uydusuyla Türkiye, Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Asya ve Avrupa ülkelerine yönelik televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri verilecek.

TÜRKİYE'DE YAPILMIŞ EN BÜYÜK PROJE

İstanbul'un Avrupa yakası Yeniköy ve Akpınar yerleşimleri arasında Karadeniz sahil şeridindeki 76,5 milyon metrekare büyüklüğündeki alana yapılan İstanbul Yeni Havalimanında, çalışmalar daha da hızlandırılacak. İstanbul'un stratejik önemini çok farktı noktalara taşıyacak proje, Türkiye'de yapılmış en büyük proje olma özelliğine sahip bulunuyor. Havalimanı yapımı tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak ve aktarma merkezi olarak bölge ülkelerine de hizmet verecek. Havalimanının ilk etabının 26 Şubat 2018'de açılması hedefleniyor.

TOPLAM 65 KM YENİ RAYLI SİSTEM

"3. Havalimanı Raylı Sistem Hattı Etüd-Proje" işi kapsamında 34 kilometre uzunluğunda Gayrettepe-Yeni Havalimanı ile 31 kilometre uzunluğunda Halkalı-Yeni Havalimanı olmak üzere toplam 65 kilometre olarak planlanan raylı sistem hattının, birinci aşaması olarak belirlenen Gayrettepe-Yeni Havalimanı kesimine ilişkin projenin ihalesi sonuçlandırıldı.

Yaklaşık 4 milyar 816 milyon 744 bin 896 lira yatırım bedelli Gayrettepe-Yeni Havalimanı Raylı Sistem hat kesimi inşaat ve elektro mekanik işlerini Şenbay-Kolin İş Ortaklığı aldı.