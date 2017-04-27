2017 yılı marka ile patent başvuru ve tescil rakamları açıklandı

MARKA VE PATENT BAŞVURUSU 30 BİNİ AŞTI

Medya Takip Ajansı Interpress'in Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıklamış olduğu verilerden yola çıkarak yapmış olduğu araştırmaya göre marka başvuru sayısının 29 bin 615, patent başvurusunun 3 bin 958, faydalı model başvuru sayısının ise 901 olduğu belirlendi.

MARKA BAŞVURU SAYISI ARTTI…

Bu yılın ilk üç ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan marka başvuru sayısı 26 bin 8'i yerli olmak üzere toplam 29 bin 615'e ulaştı. Yerli marka başvuru oranının yüzde 87,7 olduğu saptandı. Yerli marka başvurularının geçen yıla göre yüzde 2 arttığı görüldü.

PATENT VE FAYDALI MODEL BAŞVURUSU 5 BİNE ULAŞTI …

Patent başvuru sayısı bin 221 yerli, 2 bin 737 yabancı olmak üzere toplam 3 bin 958'e ulaştı. Patent başvuruları da geçen yıla göre yüzde 23,1 arttı. Dünya çapında yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma sağlayan faydalı model başvuru sayısı ise 890'ı yerli, toplam 901 oldu. Yerli faydalı model başvuru oranı da yüzde 98,8 oldu.

BAŞVURULARIN 22 BİNDEN FAZLASI TESCİL EDİLDİ…

2017 yılı Mart ayı itibariyle tescil sayıları ise markada 15 bin 659'u yerli toplam 18 bin 803'e, patentte 482'si yerli toplam 3 bin 312'e, faydalı modelde 704'ü yerli toplam 723'e ulaştı. Ayrıca medyaya marka ve patent ile ilgili son üç ayda 4 bin 696 haber yansıdığı tespit edildi.