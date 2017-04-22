2017 Yılı Gıda Denetimleri Değerlendirme Toplantısı

Kırklareli'nde halk sağlığını tehdit eden uygulamaların önüne geçmek, bu sorunun çözümü için etkin bir denetim mekanizması oluşturmak amacıyla 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 2017 yılı ilk 3 aylık döneminde yürütülen denetim çalışmaları toplantısı yapıldı.



Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Funda Eylem Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, il müdürlüğü ve yetki devri yapılan ilçe müdürlüklerinde görevli kontrol görevlisi personeli katıldı. Toplantıda 2017 yılı yapılan denetimler, alınan numuneler verilen kayıt, onay belgeleri konuları ayrıntılı olarak değerlendirilirken, aynı zamanda söz konusu konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, 2017 yılı sonuna kadar olan planlar gözden geçirilerek yeni projeler hakkında bilgiler verildi. - KIRKLARELİ