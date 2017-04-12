2017 Yılı Bireysel Sulama Hibe Sözleşmeleri İmzalandı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde, Tekirdağ'da 2017 yılında kabul edilen 4 Bireysel sulama proje sahibi çiftçilerle sözleşmeleri imzalandı.



Sözleşme imzalama töreninde konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün uygulamış olduğu Bireysel Sulama Projelerinin Desteklemesi Hakkındaki Tebliğ kapsamında, ilimizde 4 sulama projesi sahibi çiftçimizle sözleşme imzalandığını, sözleşmeleri imzalandıktan sonra 45 gün içerisinde projelerde belirtilen sulama sistemlerini almaları gerekir. Teknik personeller tarafından 1 ay içerisinde alınan sulama sistemlerini arazide kontrol edip rapor haline getireceklerini, bu işlem bittikten sonra Ziraat Bankasına yüzde 50 hibe ödemelerinin yatırılacak" dedi. - TEKİRDAĞ