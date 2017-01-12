2017 Ygs Sınavı İçin Yeni Kimlik Kartı Şart Mı?

2017 YGS sınav maratonuna sayılı günler kala çok merak edilen sorulardan biri?





2017 YGS Sınavı için Yeni Kimlik Kartı Şart mı?



Bir çok öğrenci ve veli internet üzerinden randevu alma telaşına girdi. Özellikle sosyal medyada yeni kimliklerin zorunlu olduğu yönünde bir bilgi dolaşıp duruyor.



Adayların büyük bir çoğunluğu bu sorunun yanıtını arıyor. Bu konuda sizi bilgilendirmek için kısaca yapmanız gerekenleri anlatalım:



Öncelikle YGS sınavına girecek adayların 15. yaşını doldurduktan sonra resimli nüfus cüzdanlarını yasalar gereği değiştirmiş olmaları gerekiyor. Eğer 15 yaşından sonra resimli kimlik kartı almışsanız sizin için herhangi bir sorun yok.



15. Yaşında alınmış resimli kimlik kartı ile sınava girebilirsiniz.!



Eğer kimlik kartında bir şekilde sorun oluştuysa, sınava girebileceğiniz tek alternatif kimlik olarak sadece kullanım süresi geçerli olan ve Biyometrik resim bulunan PASAPORT kullanılabilir. Çipli olmak zorunda değil.



Adayların Sınava Girebilmeleri İçin Kimlik Kartında olması Gerekenler





Adayların sınava girebilmeleri için 2017-YGS Sınava Giriş Belgesi'nden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Nüfus cüzdanı, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek.



Soğuk damga olması, Güncel bir fotoğrafının ve TC kimlik numarasının bulunması Zorunlu!



Bunların dışındaki sürücü belgesi, meslek kimlik kartları gibi belgeler sınava giriş için geçerli sayılmayacak. Adayların nüfus cüzdanında soğuk damga olması, güncel bir fotoğrafının ve TC kimlik numarasının bulunması, pasaportun süresinin de geçerli olması gerekiyor.



Yukarıda belirtilen kimliklerde sınav sırasında görevlilerin dikkat ettiği 2 önemli nokta var. Birincisi kimlikte soğuk damga var mı,ikincisi ise kimlikte yer alan fotoğrafın adaya benzeyip benzemediğidir. Eğer fotoğrafınız eskiye aitse veya bu konuda içiniz rahat değilse mutlaka değiştirmenizi öneririz. Ayrıca kimliğiniz eskimiş ya da üzerindeki kaplaması kalkmış durumdaysa değiştirmeniz şart. Kimlik değiştirmek de oldukça kolay. Nüfus dairelerine 2 fotoğrafla gittiğinizde eğer sıra da yoksa işleminiz en fazla 5 dakika sürer.



Özellikle İstanbul'da olanlar için Özel Uyarı!





Yeni Kimlik almak isteyen üniversite adayları gerek 199 Nolu telefondan gerekse internet üzerinde yeni kimlik randevusu almak bugünlerde hiçte kolay değil.



İstanbul'da Randevusuz İşlem Yok!





Zira 30 günlük randevular dolmuş durumda. İSTANBUL'a özel olarakta Nüfus Müdürlükleri randevusuz işlem yapmıyor.



Randevusuz işlem yapmaları için ya Kayıp, Yada yeni doğan bebek olmak gerekiyor ki ikincisi size uymuyor.



Tekrar Etmekte Fayda VAR! 2017 YGS Sınavı için Yeni Kimlik Kartı Şart mı?



YGS 'e girecek öğrenciler yeni kimlik kartı başvurusunda bulunabilecekleri gibi mevcut nüfus cüzdanlarıyla da (15. yaşından sonra alınmış resimli) sınav başvurusu yapabilir ve YGS sınav salonuna giriş yapabilirler.



Yeni Kimlik Başvuruları 02.01.2017 Tarihi itibariyle Başladı. Yoğunluk büyük illerde ciddi sıkıntı. Yeni TC Kimliklerin önümüzdeki 3 Yıl içinde tamamen değiştirilmesi planlanıyor.



Bu yıl YGS sınavına girecek öğrencilerden yeni kimlik kartı başvurusunda bulunacaklar, başvurularını sınavdan en az 1 ay önce yapmaları gerekiyor.



Normalde Yeni kimlik başvuruları nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak ya da randevu almadan doğrudan yapılabiliyor ANCAK BU İSTANBUL için GEÇERLİ DEĞİL. En azından pratikte öyle.



Başvuru işlemleri 10 -15 dakika gibi sürede tamamlanıp elektronik ortamda merkezi kimlik basım merkezine gönderiliyor. Buradaki yoğunluğa göre kimlikler hazırlandıktan sonra yoğunluğa göre on ila on beş gün içerisinde başvuru esnasında verilen adrese PTT kargo ile gönderiliyor.



Bir Önemli Ayrıntıda şu;



Yeni Kimlik Kartına Başvurduğunuzda Kimlik Kartı Geri Alınmıyor.



Yeni kimlik kartı başvurusunda bulunan şahısların nüfus cüzdanları geri alınmıyor.Yani yeni kimlik kartları teslim edilinceye kadar kullanılabiliyor.



Yeni kimlik kartı teslim edilen başvuru sahibinin nüfus cüzdanı geri alınmıyor, nüfus müdürlüğünce sistemden iptal ediliyor.



Nasıl Başvuru Yapabileceğiniz ile ilgili tüm detaylar Aşağıdaki linkte;



Yeni Kimlik Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır? SSS Yanıtları!





2017 YGS Sınavı için Yeni Kimlik Kartı Şart mı?



http://www.teknotalk.com/2017-ygs-sinavi-icin-yeni-kimlik-sart-mi-52660/