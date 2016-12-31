2017'ye İlk Dünya'nın Doğusu Girdi, Kutlamalar Göz Kamaştırdı

Uzak Asya ülkeleri ve Avustralya Dünya'da 2017'ye ilk giren bölgeler oldu. Yeni yılın gelişi havai fişek gösterileriyle kutlandı.

GÜNEY YARIM KÜRE YAZ HAVASINDA YENİ YILA GİRDİLER

2017 yılına giren ilk ülkelerden biri Yeni Zelanda oldu. Güney Yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan ülke yeni yılı havai fişeklerle kutladı. Binlerce kişi havai fişek gösterisini izlemek için toplandı.

Avustralya da 2017'ye girdi. Ülkenin Sydney kentinde bu yıl da yeni yıl için düzenlenen havai fişek gösterilerinde göz kamaştıran bir manzara vardı. Henüz yeni yıla girmeden bile havai fişek gösterileri başlamıştı.

12 DAKİKADA 7 TON HAVAİ FİŞEK

Harbour Bridge ve Sydney Opera House üzerinden fırlatılan ve 12 dakika süren havi fişek gösterilerini yaklaşık 1 buçuk milyon kişinin yerinde izlediği belirtildi. Hava, deniz ve karadan 2 bin polisin güvenliği sağladığı gösterilerde 7 ton havai fişek fırlatıldığı açıklandı. Melbourne'da 17 noktadan 10 ton havai fişek gökyüzünü aydınlattı.

Avustralya'nın ikinci büyük kenti Melbourne'da da yılbaşı kutlamaları renkli gösterilere sahne oldu. Kent merkezini ikiye ayıran Yarra Nehri çevresindeki 17 noktadan 10 dakikada fırlatılan 10 ton havai fişek, renkli görüntüler oluşturdu.

ÇİN YENİ YILA COŞKUYLA GİRDİ

Çin, başkent Pekin ve ülke genelinde yapılan kutlamalarla 2017'ye coşkuyla girdi. Çin, ülke genelinde düzenlenen havai fişek ve yeni yıl fenerleriyle yeni yıla "merhaba" dedi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2017'de dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesi için Pekin yönetiminin dünyadaki tüm partnerlerini ortak çaba harcayarak, daha sıkı çalışmaya davet etti.

BAŞKENTE 300 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Endonezyalılar, 2017 yılına başkent Cakarta'da düzenlenen havai fişek gösterileriyle girdi. Başkentteki havai fişek gösterilerini izlemek için toplanan kalabalık, yeni yılı coşkuyla kutladı. Yaklaşık bir milyon kişi kutlamalar için başkentin merkezinde bulunan Bundaran HI Meydanı'nda toplandı ve görkemli havai fişek gösterileriyle 2017 yılına "merhaba" dedi.

Yeni yıl kutlamaları için toplanan kalabalık hava fişek gösterileriyle coşarken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Şehir merkezinde düzenlenen kutlama etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçılar düzenlenen konserlerde sahne alarak, performanslarını sergiledi.

Yeni yıl kutlamaları için çevre şehirlerden başkente 300 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.