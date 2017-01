2017'ye Damga Vuracak 5 Otomobil!

2016 yılı boyunca arabaların dünyası pek çok değişikliğe uğradı ve endüstri, 2017 yılında da yavaşlayacak gibi gözükmüyor. Şimdiden elektrikli arabaların artık kendilerini kullanışlı ve geçerli bir araba grubu olarak kanıtladıklarına, Volkswagen skandalı sebebiyle dizellere kötü gözle bakılmasına ve manuel vitesin yavaşça ölümüne şahit olduk.



Bazı düşük noktalara rağmen 2016, performans arabaları için muhteşem bir yıl oldu. Mazda Miata, Focus RS ve yeni Porsche 911 de bunun göstergesi olabilir. Tabii ki artık manuel vitesleri bulmak daha zor olacak ancak her zaman, zor da olsa, bulunabilecekleri kesin.



2017 yılına da damgasını vurabilecek pek çok model ve konsept bulunuyor. Öncelikli olarak, artık hibrit araçlardan tamamen elektrikli araçlara geçişe başlanmakta ve bazı performans araçları da bir kez daha kendilerini göstermeye hazırlanmakta. Aşağıdaki araçlar da, tekrar karşımıza çıkacak olan araçların sadece bir kısmını oluşturmakta.



Chevrolet Bolt



Tabii ki Chevrolet Bolt, bu listedeki en hızlı veya en güzel görünüşlü araba olmayabilir ancak kendisi, otomotiv endüstrisi için önemli bir dönüm noktası. Bolt, 300 kilometrenin üzerinde menzile sahip iken halen göreceli olarak ucuz ilk tamamen elektrikli araba.



Tesla da ucuz bir elektrikli araba üzerinde çalışmakta ancak Model 3, bir süre daha sunuma hazır olmayacak.



Her ne kadar Bolt'un Tesla kadar hızlı bir kalkış yapmayacağı söylenebilse de, araç 200 beygir gücüne sahip bir motoru barındırmakta. Tüm elektrikli arabalarda olduğu gibi bu araçta da tork, anında tamamen kullanılabilir olmakta. Ayrıca Bolt, Apple CarPlay ve Android Auto desteğini de sunmakta.



Chevrolet Bolt'un fiyatı, vergiler öncesi 37.500 dolar olarak belirlenmiş durumda ve ABD'de ilk olarak Kaliforniya ile Oregon'da satışa sunuluyor. 2017'nin ilk çeyreği içeriinde tüm ABD'ye sunulacak olan araç, Car and Driver'ın söylediğine göre Avrupa için yeniden isimlendirilecek ve Opel Ampera-e adını taşıyacak. Norveç, 17 Aralık'ta aracın sunulması ile bu araca ilk olarak kavuşan ülke oldu.



Tesla Model 3



Elektrikli arabalar söz konusu olduğunda, akla ilk gelen firmanın hemen her yerde Tesla olduğu rahatlıkla söylenebilir. Neredeyse herkes firmanın araçlarının inanılmaz performansından ve kendini kullanabilme yeteneklerinden haberdarlar. Ancak araçların fiyatlarının sahip olduğu basamak sayısı sebebiyle, bu araçların genel olarak zengin gruba ayrıldıkları söylenebilir. Tesla Model 3 ise bu durumu değiştirmek istiyor.



Chevy Bolt gibi Model 3 de 300 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip ve vergiler öncesinde 35.000 dolar fiyatı ile etkiliyor. Bu fiyat karşılığında da 0-100km hızına altı saniyeden kısa sürede çıkabilen, Tesla'nın ünlü Autopilot yarı-otonom sürüş teknolojisine sahip dört kapılı bir sedana sahip oluyorsunuz.



Diğer Tesla modellerinde olduğu gibi ön dingilin üzerinde bulunan ek bir motor sayesinde tüm tekerlekleri dahil eden bir sürüşe geçiş yapabiliyorsunuz ve "Ludicrous Mode" seçeneğine de sahip oluyorsunuz. Ludicrous Mode, 0-100 km süresini oldukça ciddi bir şekilde düşürmekte. Model 3'ün 2017'nin sonlarında veya 2018'in başlarında satışa sunulması bekleniyor.



