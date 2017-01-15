2017 Türkiye Salon Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen 2017 Türkiye Salon Okçuluk Şampiyonası, sona erdi.



Tekkeköy'de bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 218 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde, final müsabakaları yapıldı.



Müsabakalarda, klasik yay erkekler kategorisinde Burak Bereket birinci, Arda Aldemir ikinci, Ethem Gülaçar üçüncü olurken klasik yay kadınlar kategorisinde Aybüke Aktuna birinciliği, Çiğdem Egemen ikinciliği ve Begünhan Elif Ünsal üçüncülüğü elde etti.



Makaralı yay erkekler kategorisinde birinci Demir Elmaağaçlı, ikinci Ömer Cihat Özkan, üçüncü Arman Javanshir, makaralı yay kadınlar kategorisinde ise Yeşim Bostan birinci, Ecem Cansu ikinci ve Dilara Sevindik üçüncü oldu.



Klasik yay genç erkekler kategorisinde Erdal Meriç Dal birinciliği, Özhan Alp Şehit ikinciliği, Alptekin Fırat üçüncülüğü aldı. Klasik yay genç kadınlar kategorisinde de ilk üç sıra Yasemin Ecem Anagöz, Fatma Buket Aycan ve Sena Yavuz'dan oluştu.



Makaralı yay genç erkekler kategorisinde Furkan Dernekli'nin birinci, Eralp Yavuz'un ikinci, Mert Garip'in üçüncü olduğu şampiyonayı, makaralı yay genç kadınlar kategorisinde Gizem Elmaağaçlı birinci, Yasemin Begüm Topkarcı ikinci ve Songül Lök üçüncü tamamladı.



Türkiye Salon Okçuluk Şampiyonası'nda takım halinde yapılan yarışmalarda, klasik yay erkekler kategorisinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, klasik yay kadın kategorisinde Şenok Okçuluk İhtisas Spor Kulübü, makaralı yay erkekler ve kadınlar kategorilerinde Demka Okçuluk, klasik yay genç erkekler kategorisinde Okçular Vakfı Spor Kulübü, klasik yay genç kadınlarda Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü, makaralı yay genç erkekler kategorisinde Yıldırım Okçuluk İhtisas Kulübü ve makaralı yay genç kadınlarda ise Demka Okçuluk birinci oldu.



Dereceye giren sporculara ödüllerini, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, federasyonun yönetim kurulu üyeleri, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Güven Özyurt, teknik kurul ve protokol üyeleri verdi.



Şampiyonada dereceye giren sporcuların, 17-18 Ocak tarihlerinde yine aynı yerde milli takıma girebilmek için yarışacağı bildirildi.