Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2017 Türkiye Golf Turu 1. ayağı, Antalya'da başladı.



Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Club'da start alan organizasyon, 5 Şubat'a kadar sürecek.



Toplam 10 ayaktan oluşan golf turunun 1. ayak mücadelesine, 12'si kadın, 30 sporcu katılıyor. Türkiye Golf Turu'nda sporcular, vuruş sayısı oyunu (strokeplay) formatında günde 18 çukurdan üç gün toplamda 54 çukurda mücadele edecek.



Turnuvanın 2. ayağı 17-19 Şubat tarihlerinde Belek Titanic Golf Club'da, 3. ayağı ise 3-5 Mart'ta Belek Kaya Palazzo Golf Club'da oynanacak.



Turnuvada 6. ayak sonundaki sıralamada ilk 2 sırayı alacak erkek oyuncular Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası'nda, ilk 2 sırayı elde eden kadın oyuncular ise Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.